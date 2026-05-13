Sergio Ramos è pronto ad acquistare il Siviglia. L’ex difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, cresciuto nel settore giovanile del club andaluso e che ufficialmente non ha mai annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo la sua esperienza in Messico al Monterrey, è il volto noto di questa operazione che ha alle sue spalle il gruppo d’investimenti Five Eleven Capital.

Come riportano i quotidiani spagnoli, Ramos e soci hanno raggiunto un accordo con i tre principali azionisti del Siviglia per circa 450 milioni di euro. L’intesa, ancora da formalizzare davanti a un notaio e soggetta al via libera di Liga e Consiglio superiore dello Sport, riguarda, in totale, l‘80% delle azioni del club spagnolo. A questa cifra andranno sottratti circa 88 milioni di euro di debiti riconosciuti dalla società.