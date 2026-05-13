Sergio Ramos è pronto ad acquistare il Siviglia. L’ex difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, cresciuto nel settore giovanile del club andaluso e che ufficialmente non ha mai annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo la sua esperienza in Messico al Monterrey, è il volto noto di questa operazione che ha alle sue spalle il gruppo d’investimenti Five Eleven Capital.
Come riportano i quotidiani spagnoli, Ramos e soci hanno raggiunto un accordo con i tre principali azionisti del Siviglia per circa 450 milioni di euro. L’intesa, ancora da formalizzare davanti a un notaio e soggetta al via libera di Liga e Consiglio superiore dello Sport, riguarda, in totale, l‘80% delle azioni del club spagnolo. A questa cifra andranno sottratti circa 88 milioni di euro di debiti riconosciuti dalla società.
Secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo El Pais, l’offerta è stata accettata dai principali azionisti del club andaluso – le famiglie sivigliane Alés, Guijarro-Castro e Carrion – mentre Josè Maria del Nido dovrebbe lasciare la presidenza una volta chiuso l’accordo. Al fianco di Ramos ci sarà il socio argentino Martin Ink, anche se i capitali arriveranno principalmente da investitori di carattere internazionale.
Una volta ottenuto il via libera ufficiale, i nuovi proprietari hanno già in mente un aumento di capitale da 100 milioni per garantire nuove risorse al club, che in questa stagione sta lottando per non retrocedere. L’obiettivo principale è quello di riportare il Siviglia ai vertici del calcio spagnolo ed europeo, visti i recenti successi in Europa League.