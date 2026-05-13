L’Hellas Verona accelera sul progetto del nuovo stadio e compie un altro passo decisivo verso l’addio all’attuale Bentegodi. Il club gialloblù ha infatti annunciato di aver selezionato Gensler, uno degli studi di architettura più prestigiosi al mondo, per la progettazione del futuro impianto che sorgerà nell’area attualmente occupata dall’impianto casalingo.
La scelta arriva dopo la presentazione al Comune di Verona dello studio di fattibilità del progetto, avvenuta il 5 novembre 2025, e rappresenta un passaggio chiave nel percorso che dovrebbe portare alla realizzazione di una nuova casa per il club scaligero.
Chi è Gensler? Lo studio al lavoro con Sportium e ARUP
Fondata a San Francisco nel 1965, Gensler è oggi una delle società di architettura più influenti a livello globale. Negli anni ha firmato numerosi impianti sportivi di rilievo internazionale, tra cui l’Arena Corinthians di San Paolo, il BMO Stadium di Los Angeles, il Chase Center di San Francisco, il Q2 Stadium di Austin e il Snapdragon Stadium di San Diego.
Gensler è considerata una realtà di riferimento internazionale nel settore dell’architettura sportiva e dell’intrattenimento, con un portfolio che comprende impianti iconici e strutture polifunzionali in diverse parti del mondo. Per il progetto veronese, lo studio lavorerà insieme a un team di professionisti composto da Sportium e ARUP, sotto il coordinamento di Colliers nel ruolo di project manager.
L’obiettivo dichiarato è quello di combinare competenze internazionali e conoscenza del mercato italiano, così da sviluppare un impianto moderno, multifunzionale e sostenibile, in linea con gli standard richiesti dai grandi eventi sportivi contemporanei.
A sottolineare la portata strategica dell’operazione è stato Dirk Swaneveld, Managing Director di Presidio Investors, che ha spiegato: «Questo annuncio conferma il nostro impegno di lungo periodo nei confronti dei tifosi, del Club e della città. Rappresenta infatti un passo significativo nella costruzione del futuro dell’Hellas Verona, attraverso la realizzazione di un impianto conforme ai più elevati standard internazionali: una casa di cui i nostri sostenitori e l’intera comunità veronese possano essere orgogliosi».
Chi è Gensler? Progetto indipendente da EURO 2032
Il club ha inoltre annunciato che, con il progredire del progetto, verranno coinvolti attivamente tifosi, residenti e imprese del territorio attraverso focus group e sondaggi, con l’obiettivo di integrare le esigenze della comunità locale nello sviluppo del nuovo stadio. L’Hellas Verona ha poi ribadito che il progetto non dipenderà dall’assegnazione di gare di UEFA EURO 2032, pur considerando la manifestazione una grande opportunità per la città.
Il nuovo stadio del Verona punta così a inserirsi nel filone degli impianti di nuova generazione, capaci non solo di ospitare eventi sportivi, ma anche di diventare poli multifunzionali e motori di sviluppo urbano ed economico per il territorio.