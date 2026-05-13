L’ Hellas Verona accelera sul progetto del nuovo stadio e compie un altro passo decisivo verso l’addio all’attuale Bentegodi . Il club gialloblù ha infatti annunciato di aver selezionato Gensler , uno degli studi di architettura più prestigiosi al mondo, per la progettazione del futuro impianto che sorgerà nell’area attualmente occupata dall’impianto casalingo.

Chi è Gensler? Lo studio al lavoro con Sportium e ARUP

Fondata a San Francisco nel 1965, Gensler è oggi una delle società di architettura più influenti a livello globale. Negli anni ha firmato numerosi impianti sportivi di rilievo internazionale, tra cui l’Arena Corinthians di San Paolo, il BMO Stadium di Los Angeles, il Chase Center di San Francisco, il Q2 Stadium di Austin e il Snapdragon Stadium di San Diego.

Gensler è considerata una realtà di riferimento internazionale nel settore dell’architettura sportiva e dell’intrattenimento, con un portfolio che comprende impianti iconici e strutture polifunzionali in diverse parti del mondo. Per il progetto veronese, lo studio lavorerà insieme a un team di professionisti composto da Sportium e ARUP, sotto il coordinamento di Colliers nel ruolo di project manager.

L’obiettivo dichiarato è quello di combinare competenze internazionali e conoscenza del mercato italiano, così da sviluppare un impianto moderno, multifunzionale e sostenibile, in linea con gli standard richiesti dai grandi eventi sportivi contemporanei.

A sottolineare la portata strategica dell’operazione è stato Dirk Swaneveld, Managing Director di Presidio Investors, che ha spiegato: «Questo annuncio conferma il nostro impegno di lungo periodo nei confronti dei tifosi, del Club e della città. Rappresenta infatti un passo significativo nella costruzione del futuro dell’Hellas Verona, attraverso la realizzazione di un impianto conforme ai più elevati standard internazionali: una casa di cui i nostri sostenitori e l’intera comunità veronese possano essere orgogliosi».