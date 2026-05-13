Oggi Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha depositato la sua candidatura ufficiale in vista delle elezioni federali del 22 giugno da cui uscirà il prossimo numero uno della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Quella di Abete sarà dunque una corsa a due con Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, che ha annunciato a sua volta l’intenzione di presentare oggi la candidatura ufficiale.
«Ritirarmi in corsa? Non è qualcosa che prendo in considerazione – ha commentato Abete, arrivato in Federcalcio per il consiglio federale che dovrà verrà tratta la questione AIA –. Ora la candidatura è formalmente depositata. Comincia una campagna elettorale lunghissima, 40 giorni sono molti per discutere dei problemi del calcio».
Una campagna elettorale che vede Malagò partire in vantaggio, visto che ieri è arrivato anche la comunicazione ufficiale che la sua candidatura sarà appoggiata anche dalla Lega Serie B, dopo aver ricevuto l’o anche da Assocalciatori e Assoallenatori, senza dimenticare la Serie A che lo ha scelto. In tutto, considerando le relative componenti, l’ex presidente del CONI può contare sul 53% dei voti, ma va ricordato che esiste la possibilità del voto disgiunto, quindi ogni delegato di una componente può votare un candidato diverso rispetto a quello scelto dalla componente di cui fa parte.
«È una gara che si evolve andando a confrontarsi sull’attività che si svolgerà – ha concluso Abete, rispondendo a una domanda sul netto vantaggio di Malagò –. Il rischio del mondo del calcio, al di là della qualità delle persone che si candidano, è che in qualche modo individui le persone e non dei programmi condivisi».