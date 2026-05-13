Oggi Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha depositato la sua candidatura ufficiale in vista delle elezioni federali del 22 giugno da cui uscirà il prossimo numero uno della FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Quella di Abete sarà dunque una corsa a due con Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, che ha annunciato a sua volta l’intenzione di presentare oggi la candidatura ufficiale.

«Ritirarmi in corsa? Non è qualcosa che prendo in considerazione – ha commentato Abete, arrivato in Federcalcio per il consiglio federale che dovrà verrà tratta la questione AIA –. Ora la candidatura è formalmente depositata. Comincia una campagna elettorale lunghissima, 40 giorni sono molti per discutere dei problemi del calcio».