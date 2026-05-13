Sampdoria, oggi il CdA per il bilancio 2025: conti in rosso di circa 40 milioni

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, il CdA ha come missione principale quella di approvare il bilancio dell’esercizio 2024/25 del club e oggi si terrà il primo appuntamento, da remoto, che vedrà coinvolti il nuovo presidente Francesco De Gennaro , il Ceo corporate Raffaele Fiorella , il Ceo sport Jesper Fredberg , il direttore operativo Alberto Bosco e Ting Yong Tan .

Secondo le prime stime si tratterà nuovamente di un bilancio in rosso, magari in leggero miglioramento rispetto a quello dello scorso anno che chiuse con un -40,6 milioni, ma comunque sarà negativo. Un costo che dovrà essere interamente coperto da Joseph Tey. Superato l’appuntamento di oggi, sarà convocata l’Assemblea degli Azionisti, ultimo step prima dell’approvazione definitiva, che potrà svolgersi non prima del 29 maggio, prima data utile sul calendario. E si tratta, inoltre, anche di una data limite, visto che questo è uno dei documenti dirimenti per potersi iscrivere alla stagione 2026/2027, e il termine ultimo per la presentazione è quello del 16 giugno. Dopo l’approvazione vera e propria, bisogna poi assolvere tutti i compiti burocratici che richiedono i loro tempi tecnici.

Intanto, l’altro ieri il CdA blucerchiato ha consegnato alla storia del club l’operato da presidente di Matteo Manfredi, che ha presentato le dimissioni lo scorso 25 aprile dopo un periodo di guerra interna con Joseph Tey, che aveva portato anche a un breve stop del supporto finanziario da parte dell’imprenditore singaporese come forma di pressione sull’ex socio italiano. Come detto questi appuntamenti sono di fatto il preludio all’inizio ufficiale dell’avventura di Tey a capo della Sampdoria.