Lionel Messi, dal suo approdo nella MLS, ha portato il campionato statunitense ai suoi vertici storici. E ovviamente non lo ha fatto gratis. Basti considerare che il fenomeno argentino, che si prepara a quello che sarà il suo ultimo Mondiale da calciatore, percepisce uno stipendio che è più alto delle spese salariali che devono affrontare 28 delle restanti 29 franchigie. Infatti, l’ingaggio di Messi incide per più della metà del costo rosa dell’Inter Miami.

Messi percepisce uno stipendio garantito di 28,33 milioni di dollari (pari a 24,2 euro al cambio attuale), come viene riportato dall’ultimo aggiornamento della Major League Soccer Players Association per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori del campionato a stelle strisce per la stagione 2026. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro è di gran lunga il più pagato della MLS, percependo più del doppio rispetto al secondo, l’ex Tottenham Son Heung-min, che si ferma a 11,2 milioni di dollari (9,6 milioni di euro). Va ricordato che queste cifre non comprendono eventuali bonus presenti nei singoli contratti, ma riportano solamente l’ammontare garantito per singola stagione.