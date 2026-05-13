Stipendio record per Messi: a Miami guadagna più dell’intero monte ingaggi di quasi tutte le altre squadre di MLS

Tra le 29 franchigie in MLS avversarie dell’Inter Miami, solamente i Los Angeles FC riescono a superare l’ingaggio garantito dell’argentino.

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Lionel Messi (Foto: Calvin Hernandez/Getty Images)

Lionel Messi, dal suo approdo nella MLS, ha portato il campionato statunitense ai suoi vertici storici. E ovviamente non lo ha fatto gratis. Basti considerare che il fenomeno argentino, che si prepara a quello che sarà il suo ultimo Mondiale da calciatore, percepisce uno stipendio che è più alto delle spese salariali che devono affrontare 28 delle restanti 29 franchigie. Infatti, l’ingaggio di Messi incide per più della metà del costo rosa dell’Inter Miami.

Messi percepisce uno stipendio garantito di 28,33 milioni di dollari (pari a 24,2 euro al cambio attuale), come viene riportato dall’ultimo aggiornamento della Major League Soccer Players Association per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori del campionato a stelle strisce per la stagione 2026. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro è di gran lunga il più pagato della MLS, percependo più del doppio rispetto al secondo, l’ex Tottenham Son Heung-min, che si ferma a 11,2 milioni di dollari (9,6 milioni di euro). Va ricordato che queste cifre non comprendono eventuali bonus presenti nei singoli contratti, ma riportano solamente l’ammontare garantito per singola stagione.

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Di seguito la top 10 dei calciatori più pagati della MLS, considerando solamente lo stipendio garantito (cifra convertita in euro):

  1. Lionel Messi (Inter Miami) – 24,2 milioni di euro
  2. Son Heung-min (Los Angeles FC) – 9,6 milioni
  3. Rodrigo De Paul (Inter Miami) – 8,3 milioni
  4. Hirving Lozano (San Diego FC) – 7,9 milioni
  5. Miguel Almiron (Atlanta United) – 6,7 milioni
  6. Emil Forsberg (Red Bull New York) – 5,1 milioni
  7. Sam Surridge (Nashville SC) – 5 milioni
  8. Riqui Puig (Los Angeles Galaxy) – 4,9 milioni
  9. Jonathan Bamba (Chicago Fire) – 4,8 milioni
  10. Hany Mukhtar (Nashville SC) – 4,6 milioni

Come detto in precedenza, lo stipendio garantito di Messi supera il totale speso per gli stipendi di 28 delle 29 franchigie iscritte in MLS – solo i Los Angeles FC hanno un costo rosa superiore all’ingaggio dell’argentino dell’Inter Miami –, a testimonianza dell’importanza del talento argentino per un campionato che comunque continua a osservare una politica dei costi regolamentata e che include un tetto agli ingaggi.

Di seguito il costo rosa, relativo solamente agli stipendi garantiti dei calciatori, per tutte le 30 franchigie della MLS (cifre convertite in euro):

  1. Inter Miami – 46,6 milioni di euro
  2. Los Angeles FC – 27,9 milioni di euro
  3. Atlanta United – 23,8 milioni di euro
  4. Los Angeles Galaxy – 22,5 milioni di euro
  5. Vancouver Whitecaps – 21 milioni di euro
  6. San Diego FC – 20,8 milioni di euro
  7. FC Cincinnati – 20 milioni di euro
  8. Nashville SC – 19,6 milioni di euro
  9. Columbus Crew – 19,1 milioni di euro
  10. Chicago Fire – 18,5 milioni di euro
  11. Red Bull New York – 18,5 milioni di euro
  12. New York City FC – 18,4 milioni di euro
  13. Charlotte FC – 18,4 milioni di euro
  14. Toronto FC – 18,3 milioni di euro
  15. Houston Dynamo – 17,8 milioni di euro
  16. Austin FC – 17 milioni di euro
  17. New England Revolution – 16,6 milioni di euro
  18. Seattle Sounders – 16,3 milioni di euro
  19. St. Louis City – 16,1 milioni di euro
  20. Portland Timbers – 15,8 milioni di euro
  21. San José Earthquakes – 13,5 milioni di euro
  22. Minnesota United – 13,3 milioni di euro
  23. Real Salt Lake – 13,1 milioni di euro
  24. DC United – 12,5 milioni di euro
  25. FC Dallas – 12,4 milioni di euro
  26. Colorado Rapids – 12 milioni di euro
  27. Orlando City – 11,7 milioni di euro
  28. CF Montreal – 11,4 milioni di euro
  29. Sporting KC – 10,6 milioni di euro
  30. Philadelphia Union – 10 milioni di euro

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