Lionel Messi, dal suo approdo nella MLS, ha portato il campionato statunitense ai suoi vertici storici. E ovviamente non lo ha fatto gratis. Basti considerare che il fenomeno argentino, che si prepara a quello che sarà il suo ultimo Mondiale da calciatore, percepisce uno stipendio che è più alto delle spese salariali che devono affrontare 28 delle restanti 29 franchigie. Infatti, l’ingaggio di Messi incide per più della metà del costo rosa dell’Inter Miami.
Messi percepisce uno stipendio garantito di 28,33 milioni di dollari (pari a 24,2 euro al cambio attuale), come viene riportato dall’ultimo aggiornamento della Major League Soccer Players Association per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori del campionato a stelle strisce per la stagione 2026. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro è di gran lunga il più pagato della MLS, percependo più del doppio rispetto al secondo, l’ex Tottenham Son Heung-min, che si ferma a 11,2 milioni di dollari (9,6 milioni di euro). Va ricordato che queste cifre non comprendono eventuali bonus presenti nei singoli contratti, ma riportano solamente l’ammontare garantito per singola stagione.
Di seguito la top 10 dei calciatori più pagati della MLS, considerando solamente lo stipendio garantito (cifra convertita in euro):
- Lionel Messi (Inter Miami) – 24,2 milioni di euro
- Son Heung-min (Los Angeles FC) – 9,6 milioni
- Rodrigo De Paul (Inter Miami) – 8,3 milioni
- Hirving Lozano (San Diego FC) – 7,9 milioni
- Miguel Almiron (Atlanta United) – 6,7 milioni
- Emil Forsberg (Red Bull New York) – 5,1 milioni
- Sam Surridge (Nashville SC) – 5 milioni
- Riqui Puig (Los Angeles Galaxy) – 4,9 milioni
- Jonathan Bamba (Chicago Fire) – 4,8 milioni
- Hany Mukhtar (Nashville SC) – 4,6 milioni
Come detto in precedenza, lo stipendio garantito di Messi supera il totale speso per gli stipendi di 28 delle 29 franchigie iscritte in MLS – solo i Los Angeles FC hanno un costo rosa superiore all’ingaggio dell’argentino dell’Inter Miami –, a testimonianza dell’importanza del talento argentino per un campionato che comunque continua a osservare una politica dei costi regolamentata e che include un tetto agli ingaggi.
Di seguito il costo rosa, relativo solamente agli stipendi garantiti dei calciatori, per tutte le 30 franchigie della MLS (cifre convertite in euro):
- Inter Miami – 46,6 milioni di euro
- Los Angeles FC – 27,9 milioni di euro
- Atlanta United – 23,8 milioni di euro
- Los Angeles Galaxy – 22,5 milioni di euro
- Vancouver Whitecaps – 21 milioni di euro
- San Diego FC – 20,8 milioni di euro
- FC Cincinnati – 20 milioni di euro
- Nashville SC – 19,6 milioni di euro
- Columbus Crew – 19,1 milioni di euro
- Chicago Fire – 18,5 milioni di euro
- Red Bull New York – 18,5 milioni di euro
- New York City FC – 18,4 milioni di euro
- Charlotte FC – 18,4 milioni di euro
- Toronto FC – 18,3 milioni di euro
- Houston Dynamo – 17,8 milioni di euro
- Austin FC – 17 milioni di euro
- New England Revolution – 16,6 milioni di euro
- Seattle Sounders – 16,3 milioni di euro
- St. Louis City – 16,1 milioni di euro
- Portland Timbers – 15,8 milioni di euro
- San José Earthquakes – 13,5 milioni di euro
- Minnesota United – 13,3 milioni di euro
- Real Salt Lake – 13,1 milioni di euro
- DC United – 12,5 milioni di euro
- FC Dallas – 12,4 milioni di euro
- Colorado Rapids – 12 milioni di euro
- Orlando City – 11,7 milioni di euro
- CF Montreal – 11,4 milioni di euro
- Sporting KC – 10,6 milioni di euro
- Philadelphia Union – 10 milioni di euro