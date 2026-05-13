I Chicago Fire hanno annunciato una storica partnership con McDonald’s per i naming rights del nuovo stadio del club, che dal 2028 prenderà il nome di “McDonald’s Park”. L’impianto, da 750 milioni di dollari interamente finanziati privatamente, sorgerà nell’area di The 78, lungo il fiume nel cuore di Chicago, e rappresenterà la nuova casa della franchigia di Major League Soccer.
Secondo indiscrezioni circolate negli Stati Uniti, il valore dell’intesa dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di dollari a stagione (pari a circa 8,5 milioni di euro al cambio attuale). Una cifra che collocherebbe l’accordo tra i più importanti della MLS in tema di naming rights. Facendo un paragone con l’Italia, la cifra si avvicina a quella concordata da Juventus e Allianz nel 2020 per la sponsorizzazione dello Stadium. L’accordo stabilì un corrispettivo di 103,1 milioni per 10 anni – intorno ai 10,3 milioni di euro a stagione –, comprensivo di sponsorizzazione della divisa da allenamento.
Si tratta del primo accordo di naming rights siglato da McDonald’s per uno stadio professionistico negli Stati Uniti. L’azienda non si limiterà a dare il nome all’impianto, ma avrà un ruolo attivo nello sviluppo dell’esperienza dei tifosi, a partire dalla realizzazione di un ristorante flagship permanente all’interno dello stadio fino a iniziative dedicate all’intrattenimento, alla cultura e alla community.
Il nuovo McDonald’s Park sarà pensato come una destinazione aperta tutto l’anno. Oltre alle partite casalinghe dei Chicago Fire, l’impianto ospiterà concerti, eventi culturali, festival, conferenze e manifestazioni sportive internazionali. Lo stadio avrà una capienza di oltre 22mila posti per le partite di calcio, che potrà salire fino a 31mila spettatori in occasione di concerti ed eventi speciali.
Situato nel South Loop di Chicago, lungo il Chicago River, il nuovo impianto sarà il fulcro di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, con piazze pubbliche, spazi commerciali e residenziali e nuove opportunità occupazionali per la città.