Programmazione che è stata successivamente stravolta dalla Prefettura di Roma, che ieri ha deciso di spostare Roma-Lazio alle ore 20.45 di lunedì 18 maggio per esigenze legate all’ordine pubblico. Una scelta che ha acceso lo scontro con la Serie A, che si era detta pronta a ricorrere al TAR del Lazio per fare valere le proprie ragioni.

La Lega Serie A non molla in vista della 37esima giornata di campionato. Un turno che era stato calendarizzato tutto di domenica 17 maggio, tra le ore 12.30 (con cinque partite in contemporanea, tra cui il derby Roma-Lazio), Inter-Verona alle ore 15 e tre partite alle ore 20.45 (quelle con le squadre coinvolte nella lotta salvezza).

Questo pomeriggio, tuttavia, è emersa una nuova possibilità. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la Lega Serie A ha chiesto di anticipare il derby tra Roma e Lazio (e tutte le partite collegate per ragioni di contemporaneità) addirittura alle ore 12.00 di domenica 17 maggio. Contestualmente, la Lega ha chiesto anche lo slittamento della finale maschile degli Internazionali d’Italia di tennis dall’orario previsto (intorno alle ore 15) alle ore 17.30.

Una richiesta autonoma della Lega Serie A, non concordata con la Prefettura di Roma. Resta da capire se questa mossa potrà portare a un accordo tra le parti, o se per il massimo campionato italiano sarà necessario rivolgersi al TAR.