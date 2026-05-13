Scontro Real-Barça: Perez attacca sugli arbitri, i blaugrana valutano azioni legali

In un’infuocata conferenza stampa, durante la quale ha annunciato la volontà di indire nuove elezioni – per ricandidarsi – il presidente dei Blancos, Florentino Pérez , ha spiegato che il club sta ultimando un « dossier di 500 pagine che presenterà alla UEFA » per denunciare il cosiddetto “caso Negreira” di presunta corruzione arbitrale, definito da Perez « il più grande scandalo mondiale di corruzione sistemica nella storia» dello sport.

Dopo la vittoria per 2-0 da parte del Barcellona nel Clasico di domenica e la conseguente conquista della Liga spagnola, si accende a distanza lo scontro tra i catalani e il Real Madrid.

Perez ha deplorato il fatto che il sistema arbitrale «sia ancora lo stesso», a tre anni dall’avvio dell’inchiesta giudiziaria. «Presenteremo un dossier importante alla UEFA con tutte le prove raccolte perché affronti il caso alla radice e lo risolva per il bene del calcio mondiale», ha promesso Perez con toni particolarmente duri.

«Abbiamo vinto sette Champions durante la mia gestione e le altre ce le hanno tolte per la corruzione sistemica, durante due decenni, e continuano a essere gli stessi arbitri», ha insistito il presidente madridista, rivendicando i suoi 26 anni di leadership nel club e i numerosi trofei conquistati nel corso della sua gestione.