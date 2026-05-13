Scontro Real-Barça: Perez attacca sugli arbitri, i blaugrana valutano azioni legali

Dopo la vittoria per 2-0 da parte del Barcellona nel Clasico di domenica e la conseguente conquista della Liga spagnola, si accende a distanza lo scontro tra i catalani e il Real Madrid.
In un’infuocata conferenza stampa, durante la quale ha annunciato la volontà di indire nuove elezioni – per ricandidarsi – il presidente dei Blancos, Florentino Pérez, ha spiegato che il club sta ultimando un «dossier di 500 pagine che presenterà alla UEFA» per denunciare il cosiddetto “caso Negreira” di presunta corruzione arbitrale, definito da Perez «il più grande scandalo mondiale di corruzione sistemica nella storia» dello sport.
Perez ha deplorato il fatto che il sistema arbitrale «sia ancora lo stesso», a tre anni dall’avvio dell’inchiesta giudiziaria. «Presenteremo un dossier importante alla UEFA con tutte le prove raccolte perché affronti il caso alla radice e lo risolva per il bene del calcio mondiale», ha promesso Perez con toni particolarmente duri.
«Abbiamo vinto sette Champions durante la mia gestione e le altre ce le hanno tolte per la corruzione sistemica, durante due decenni, e continuano a essere gli stessi arbitri», ha insistito il presidente madridista, rivendicando i suoi 26 anni di leadership nel club e i numerosi trofei conquistati nel corso della sua gestione.
Immediata la risposta del Barcellona, che attraverso un comunicato ufficiale diramato nelle ore successive ha sottolineato che «in riferimento alla conferenza stampa convocata dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informiamo che il nostro dipartimento legale sta esaminando attentamente le sue dichiarazioni e accuse».
Il club blaugrana, fresco Campione di Spagna, ha aggiunto che «in questo momento le stiamo analizzando e valutando i prossimi passi da intraprendere. Quando lo si riterrà opportuno, verranno fornite informazioni adeguate sulle posizioni e sulle decisioni che verranno adottate».