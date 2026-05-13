Roma-Lazio di lunedì, Piantedosi: «Decisione scontata, ci si poteva pensare prima»

Il derby di Roma è diventato anche un caso politico dopo che ieri è stata depositata una interrogazione parlamentare rivolta al ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi, per spiegare la situazione venutasi a creare tra Lega Calcio Serie A, che aveva fissato la sfida per domenica alle ore 12.30, e la Prefettura di Roma che, per ragioni di ordine pubblico, ha posticipato Roma-Lazio (con conseguente slittamento di altre quattro partite) a lunedì alle 20.45.
«Non mi scandalizzo mai per i ricorsi perché fanno parte della vita democratica – ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine di un evento tenutosi nella Capitale –. Ognuno ha diritto di invocare la tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria. La decisione presa dall’autorità di pubblica sicurezza è stata per me persino molto scontata nella sua ragionevolezza. Mi dispiace perché era qualcosa a cui si poteva pensare prima perché non è che non si sappia che gli Internazionali di tennis si svolgano annualmente in una determinata fase dell’anno e che sono anche relativi ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato».
«Credo che poi alla fine si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti al meglio dalla cittadinanza come è giusto che sia», ha concluso il ministro Piantedosi, che oggi dovrà rispondere sull’accaduto in Parlamento dopo la deposizione dell’interrogazione parlamentare.
Intanto, la Lega Calcio Serie A aspetta il pronunciamento del TAR del Lazio sul ricorso presentato per riprogrammare la partita – e le altre quattro sfide che dovranno essere giocoforza disputate in contemporanea – per domenica alle ore 12.30.