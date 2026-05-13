Roma-Lazio di lunedì, Piantedosi: «Decisione scontata, ci si poteva pensare prima»

Il derby di Roma è diventato anche un caso politico dopo che ieri è stata depositata una interrogazione parlamentare rivolta al ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi, per spiegare la situazione venutasi a creare tra Lega Calcio Serie A, che aveva fissato la sfida per domenica alle ore 12.30, e la Prefettura di Roma che, per ragioni di ordine pubblico, ha posticipato Roma-Lazio (con conseguente slittamento di altre quattro partite) a lunedì alle 20.45.

«Non mi scandalizzo mai per i ricorsi perché fanno parte della vita democratica – ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine di un evento tenutosi nella Capitale –. Ognuno ha diritto di invocare la tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria. La decisione presa dall’autorità di pubblica sicurezza è stata per me persino molto scontata nella sua ragionevolezza. Mi dispiace perché era qualcosa a cui si poteva pensare prima perché non è che non si sappia che gli Internazionali di tennis si svolgano annualmente in una determinata fase dell’anno e che sono anche relativi ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato».