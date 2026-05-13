FIGC: ok al commissariamento dell'AIA, ma chiesto un parere al Coni

Il Consiglio federale della FIGC ha dato il via libera al commissariamento dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), subordinando però la decisione definitiva al parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il Coni. È quanto emerso dalla riunione andata in scena oggi nella sede federale di Roma. L’idea di un commissariamento era stata anticipata nelle scorse settimane da Calcio e Finanza.

Nel corso del Consiglio, il presidente federale Gabriele Gravina ha illustrato la situazione legata all’associazione arbitrale dopo la decadenza del presidente Antonio Zappi, ratificata dallo stesso Consiglio federale al termine dell’iter disciplinare e processuale che ha portato alla condanna di Zappi a 13 mesi di inibizione.