FIGC: ok al commissariamento dell'AIA, ma chiesto un parere al Coni

Il Consiglio federale della FIGC ha dato il via libera al commissariamento dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), subordinando però la decisione definitiva al parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il Coni. È quanto emerso dalla riunione andata in scena oggi nella sede federale di Roma. L’idea di un commissariamento era stata anticipata nelle scorse settimane da Calcio e Finanza.
Nel corso del Consiglio, il presidente federale Gabriele Gravina ha illustrato la situazione legata all’associazione arbitrale dopo la decadenza del presidente Antonio Zappi, ratificata dallo stesso Consiglio federale al termine dell’iter disciplinare e processuale che ha portato alla condanna di Zappi a 13 mesi di inibizione.
Successivamente Gravina ha spiegato ai consiglieri le criticità politico-organizzative che stanno attraversando l’AIA, soffermandosi anche sulla lettera inviata dai rappresentanti del Comitato Nazionale arbitrale. Nel documento, acquisito agli atti, viene evidenziata una situazione definita di “incertezza interna” e di “non serenità”, nonostante la possibilità di procedere con nuove elezioni.
Secondo quanto riferito durante il Consiglio, le perplessità sarebbero legate soprattutto alla fase temporale particolarmente delicata, con l’eventuale campagna elettorale che si inserirebbe in un contesto caratterizzato da “rilevanti criticità operative”. Nella lettera viene inoltre auspicata una revisione degli attuali regolamenti in vigore.
Alla luce di questo quadro, Gravina ha proposto il commissariamento dell’AIA con l’obiettivo di «ripristinare il regolare funzionamento dell’Associazione». Una proposta condivisa dal Consiglio federale, ma che diventerà effettiva soltanto dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI, chiamato a esprimersi anche sulle osservazioni avanzate dal Comitato Nazionale dell’associazione arbitrale.