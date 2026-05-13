Che squadra tifa Nek: il cantante protagonista della finale di Coppa Italia

Nek è lo pseudonimo di Filippo Neviani , uno dei cantautori italiani più noti con 18 album pubblicati in lingua italiana e spagnola e oltre 10 milioni di copie vendute con multi certificazioni Platino e Oro in tutto il mondo. Ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo.

Sarà Nek a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia 2025/2026 tra Lazio e Inter , in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma , alle ore 21.00. Nek eseguirà l’ Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnato dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza .

La sua hit “Laura non c’è” è stata tradotta in spagnolo, francese, tedesco, greco, cantonese, russo, e altre lingue. Dal 2022 al 2025 ha condotto il programma “Dalla strada al palco”, in prima serata su Rai Due e Rai Uno, ottenendo un grande riscontro di critica e pubblico. Dal 2025 fa parte del cast di “The Voice Senior, Kids, Generation” in prima serata su Rai Uno. Ad aprile 2026 ha pubblicato il suo primo album live, “Nek Hits Live”, che raccoglie tutte le sue hit più importanti registrate nel corso dei 70 shows tenutisi tra US, Canada ed Europa.

Ma per quale squadra tifa Nek? Il cantante non ha mai fatto mistero di essere un grande appassionato di calcio e tifare il Sassuolo, per cui ha anche scritto il nuovo inno che si sente regolarmente al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Inoltre, Nek non ha mai nascosto la sua simpatia anche per il Milan, creando un vero e proprio derby con il suo amico e collega, con cui ha duettato anche a Sanremo, Francesco Renga.