Coppa Italia, sarà Nek a contare l'Inno prima della finale tra Inter e Lazio

Sarà Nek a cantare l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia 2025/2026 tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21.00. Nek, grande tifoso del Sassuolo per cui ha scritto il nuovo inno, eseguirà l’Inno di Mameli subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnato dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza.

Nek è lo pseudonimo di Filippo Neviani, uno dei cantautori italiani più noti con 18 album pubblicati in lingua italiana e spagnola e oltre 10 milioni di copie vendute con multi certificazioni Platino e Oro in tutto il mondo. Ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo.