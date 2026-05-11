De Siervo: «Derby di Roma si giocherà domenica alle ore 12.30»

«Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica , che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l’interesse di tutti», ha dichiaro De Siervo a “La politica nel pallone”, la trasmissione radiofonica condotta da Emilio Mancuso su Gr Parlamento-Radio Rai.

Per quanto riguarda uno eventuale spostamento a lunedì sera, come richiesto per ultimo dall’assessore per lo Sport di Roma Alessandro Onorato, De Siervo ha definito queste ipotesi «fantasiose o impercorribili, perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale». Inoltre, va garantita la contemporaneità per «proteggere la regolarità del campionato», ha concluso l’Ad della Lega Serie A. Quest’ultima, nella giornata di domani, dovrebbe pubblicare il calendario della penultima giornata di campionato in programma nel prossimo fine settimana.

«La sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come i tifosi hanno messo a ferro fuoco nell’ultima occasione – ha proseguito De Siervo –. Dall’altra parte, non piacerebbe a nessuno che questo spostamento venisse chiesto al tennis per posticipare una possibile finale di Sinner nell’orario serale come avviene peraltro in altri tornei. Quindi cercando di tenere insieme in un punto di equilibrio tutte le esigenze e facendo conto sulla professionalità e capacità delle nostre forze all’ordine, del questore e del prefetto sono convinto che la soluzione del lunch match, potrebbe contemplare l’interesse di tutti».