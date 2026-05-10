Da Giuntoli a D'Amico, da Tare a Manna: in Serie A si accende il valzer dei Ds

A cominciare dalla Roma, che dopo l’addio di Claudio Ranieri saluterà anche Frederic Massara. Come ricorda Il Messaggero , il preferito a Trigoria è Giovanni Manna (attualmente al Napoli), anche se la volontà di De Laurentiis sarebbe quella di non lasciarlo partire. Il rapporto tra i due è ottimo anche perché è tra gli artefici del quarto scudetto e negli ultimi mesi la stima da parte del patron azzurro è aumentata.

La pista non è comunque ancora chiusa anche perché i giallorossi possono mettere sul piatto un ingaggio tre volte superiore a quello che percepisce a Napoli (300mila euro più bonus). Chi, invece, ha anticipato i tempi è l’Atalanta che a giugno saluterà Tony D’Amico e accoglierà l’ex Juventus e Napoli Cristiano Giuntoli.

Proprio D’Amico sarebbe l’alternativa a Manna, ma anche qui la situazione è tutt’altro che semplice. Sullo sfondo c’è infatti il Milan e nonostante il buon rapporto con Gasperini, la preferenza del dirigente sarebbe per i rossoneri che già l’anno scorso avevano provato a portarlo a Milano prima di virare su Igli Tare. L’attuale Ds rossonero ora è in bilico, ma molto probabilmente dipenderà dal risultato che otterrà il Milan in campionato.