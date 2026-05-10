Da Giuntoli a D'Amico, da Tare a Manna: in Serie A si accende il valzer dei Ds

Quella che inizierà al termine della stagione calcistica sarà un’estate particolarmente calda sul fronte dei direttori sportivi per diversi club di Serie A. Una serie di situazioni potrebbe fare scattare eventi a catena, con diversi club coinvolti.
A cominciare dalla Roma, che dopo l’addio di Claudio Ranieri saluterà anche Frederic Massara. Come ricorda Il Messaggero, il preferito a Trigoria è Giovanni Manna (attualmente al Napoli), anche se la volontà di De Laurentiis sarebbe quella di non lasciarlo partire. Il rapporto tra i due è ottimo anche perché è tra gli artefici del quarto scudetto e negli ultimi mesi la stima da parte del patron azzurro è aumentata.
La pista non è comunque ancora chiusa anche perché i giallorossi possono mettere sul piatto un ingaggio tre volte superiore a quello che percepisce a Napoli (300mila euro più bonus). Chi, invece, ha anticipato i tempi è l’Atalanta che a giugno saluterà Tony D’Amico e accoglierà l’ex Juventus e Napoli Cristiano Giuntoli.
Proprio D’Amico sarebbe l’alternativa a Manna, ma anche qui la situazione è tutt’altro che semplice. Sullo sfondo c’è infatti il Milan e nonostante il buon rapporto con Gasperini, la preferenza del dirigente sarebbe per i rossoneri che già l’anno scorso avevano provato a portarlo a Milano prima di virare su Igli Tare. L’attuale Ds rossonero ora è in bilico, ma molto probabilmente dipenderà dal risultato che otterrà il Milan in campionato.
Dunque, al netto dell’avvicendamento Giuntoli-D’Amico, che sembra ormai cosa fatta, per gli altri club bisognerà attendere la fine della stagione per capirne di più. La sensazione, in ogni caso, è che molto dipenderà dalle decisioni di alcune piazze: su tutte quella partenopea.