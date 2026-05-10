Barcellona-Real può decidere la Liga: il Clasico in diretta in chiaro in Italia

La Liga torna in chiaro in Italia per l’ultimo grande appuntamento del 2025/26: il Clasico Barcellona-Real Madrid. A inizio stagione DAZN e Mediaset hanno annunciato una nuova collaborazione, nell’ambito della partnership editoriale siglata in occasione della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, che si è giocato la scorsa estate. Nella stagione in corso, la tv di Cologno Monzese si è accordata con la piattaforma di sport in streaming per trasmettere sei partite della Liga spagnola in co-esclusiva e in chiaro sulle proprie reti.
DAZN – che in Italia detiene i diritti tv di tutta la Serie A fino al 2028/29 – ha continuato a trasmettere tutte le 380 partite del massimo campionato spagnolo, con Mediaset che si è affiancata alla piattaforma mandando in onda sei match in chiaro. L’ultima sfida della stagione che farà parte di questa intesa è decisamente la più attesa di tutto il campionato: il Clasico, che metterà di fronte Barcellona e Real Madrid.
Barcellona Real Madrid dove vederla – Il match su Rete 4
La sfida potrebbe assegnare il titolo di Campione di Spagna ai blaugrana, che potrebbero così festeggiare la conquista del campionato per la prima volta in un Clasico. Basterà un pareggio alla squadra di Flick per rendersi irraggiungibile dal Real Madrid, mentre in caso di vittoria dei Blancos i festeggiamenti saranno rimandati almeno di una settimana.
Nel dettaglio, la partita – valida per la 35esima giornata di campionato – si giocherà al Camp Nou questa sera, domenica 10 maggio alle ore 21.00. L’incontro, che sarà visibile anche in streaming su DAZN, potrà essere seguito da tutti gli appassionati in diretta e in chiaro su Rete 4 (canale numero 4 del digitale terrestre).