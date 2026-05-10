Corsa alla presidenza FIGC, Malagò: «Stiamo preparando le carte. Uno si fa trovare pronto»

Giovanni Malagò continua a lavorare alla possibile candidatura alla presidenza della FIGC. L’ex numero uno del CONI, intervenendo a margine della “Race for the Cure” a Roma, ha fatto il punto sul percorso che potrebbe portarlo alla corsa per la guida del calcio italiano.
«Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma, poi io ho avuto un mio criterio dall’inizio di rispetto nei confronti delle componenti, mi auguro ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente prima del 13 maggio. Stiamo andando avanti con le carte, si deve preparare tutta la parte formale e burocratica che è abbastanza stupefacente», ha spiegato Malagò parlando con i giornalisti presenti.
Alla domanda sulla disponibilità a candidarsi ufficialmente, Malagò ha risposto con una battuta significativa: «Uno si fa trovare pronto».
Nel corso del suo intervento, il dirigente sportivo ha poi allargato il discorso al tema dei grandi eventi internazionali e delle infrastrutture sportive, indicando nel calcio e negli stadi uno dei punti centrali per il futuro dello sport italiano in vista dei prossimi appuntamenti europei e mondiali.
«C’è una lunga volata fino agli Europei, in modo particolare il calcio e gli stadi. Ma non c’è solo questo: oggi anche i test match della Nazionale di rugby ad esempio sono in sinergia con la politica degli impianti», ha sottolineato il candidato alla presidenza federale.
Malagò ha quindi ricordato il fitto calendario di grandi eventi che attende l’Italia nei prossimi anni: «Se guardiamo in prospettiva, abbiamo quest’anno Taranto con i Giochi del Mediterraneo, nel ’27 l’America’s Cup, nel ’28 gli Youth Olympic Games».
Infine, l’ex presidente del CONI ha evidenziato come il sistema sportivo italiano debba sfruttare questi appuntamenti per sostenere la crescita del Paese: «Poi c’è tutto quello che accade ogni anno, a cominciare ovviamente dal tennis. Andiamo verso una prospettiva di grandi eventi che deve spingere il rilancio del Paese».