Corsa alla presidenza FIGC, Malagò: «Stiamo preparando le carte. Uno si fa trovare pronto»

Giovanni Malagò continua a lavorare alla possibile candidatura alla presidenza della FIGC. L’ex numero uno del CONI, intervenendo a margine della “Race for the Cure” a Roma, ha fatto il punto sul percorso che potrebbe portarlo alla corsa per la guida del calcio italiano.

«Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma, poi io ho avuto un mio criterio dall’inizio di rispetto nei confronti delle componenti, mi auguro ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente prima del 13 maggio. Stiamo andando avanti con le carte, si deve preparare tutta la parte formale e burocratica che è abbastanza stupefacente», ha spiegato Malagò parlando con i giornalisti presenti.