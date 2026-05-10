Nel caso del report sulla Coppa del Mondo in programma questa estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, BofA Global Research ha realizzato un’analisi di “thematic investing”, cioè uno studio che collega grandi eventi e trend economici — in questo caso il Mondiale — agli effetti su PIL, occupazione, turismo, consumi, media e business sportivo.

Come sarà il calcio del futuro? Una domanda alla quale ha provato a rispondere Bank of America . Spingendosi lontano con le previsioni, la seconda più grande istituzione bancaria negli Stati Uniti ha provato a immaginare i trend del futuro in “The Beautiful Game: BofA’s World Cup 2026 Guide”, un report realizzato tramite Bank of America Global Research, la sua divisione di ricerca economica, finanziaria e strategica.

La popolarità dello sport e del calcio consente alle emittenti televisive di far pagare abbonamenti per seguire le partite in diretta e, considerati i ricavi in gioco, potrebbe non mancare molto – secondo Bank of America – prima che la Premier League, la Liga, la UEFA o la FIFA lancino proprie piattaforme televisive dedicate. Una sorta di “Premflix” (giocando con la crasi tra Premier League e Netflix), seguendo l’esempio di altri sport come la Formula 1, la NFL e la NBA.

Infine, i progressi nella chirurgia e nella riabilitazione stanno allungando le carriere dei calciatori e degli atleti in generale, e aumentando il potenziale di guadagno complessivo dei giocatori d’élite. Cristiano Ronaldo ha 40 anni, Lionel Messi 38, LeBron James 42, mentre Serena Williams si è ritirata a 40 anni e Tom Brady a 45.

Longevità, forza del brand, capacità di vendere biglietti, aumentare la presenza sui social network — Ronaldo e Messi sono rispettivamente il primo e il secondo atleta per follower su Instagram — oltre alla capacità di attrarre sponsor e accordi televisivi. Tanto che il report si chiede quanto manchi prima che un giocatore decida di lanciare una propria IPO e quotarsi in Borsa, come già fanno circa 20 club calcistici al mondo.