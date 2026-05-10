Il modello Como secondo Suwarso: «Vogliamo offrire servizi ad altri club»

Quella del Como è decisamente una delle storie più affascinanti della storia recente della Serie A . Un club che in pochi anni è passato dalla Serie C a giocarsi un posto nell’Europa che conta. Una squadra che porta il marchio di Fabregas, arrivato prima come giocatore nell’agosto 2022 e diventato allenatore ad interim nel novembre 2023.

Dall’esterno, la scalata del Como è sembrata lineare, ma ha richiesto una gestione meticolosa. «Bisogna stare molto attenti alle dinamiche di gruppo», ha spiegato Osian Roberts, oggi responsabile dello sviluppo, arrivato su raccomandazione dell’azionista di minoranza Thierry Henry. «Mantenere la chimica non è semplice con un turnover così elevato di giocatori, che era un rischio ma anche una necessità», le sue parole in un’intervista a The Guardian.

Per controbilanciare, Fàbregas ha portato giocatori «alcuni dei quali avevano giocato con lui e che sapeva avrebbero aiutato a gestire lo spogliatoio nei momenti cruciali». Gli esempi della scorsa stagione includono i ritirati Pepe Reina e Raphaël Varane. Quest’ultimo è ancora coinvolto come investitore — anche Fàbregas possiede quote del club — ambasciatore e direttore, offrendo consulenza strategica e svolgendo un ruolo attivo nello sviluppo del settore giovanile.

I veri protagonisti del Como sono però i giovani talenti. L’argentino Nico Paz, 21 anni, è un raffinato numero 10 che in questa stagione ha partecipato a 19 gol in campionato. È anche il terzo giocatore della Serie A per tackle vinti. Paz è stato acquistato per 6 milioni di euro nel 2024, con il Real Madrid che ha mantenuto un diritto di recompra per le prossime due estati. Fàbregas ha l’ultima parola sulle decisioni tecniche, ma si affida fortemente al team scouting guidato da Barend Verkerk. Oggi è lui «a mettere i nomi sul tavolo», coordinando un data scout, sei osservatori full-time — inclusi specialisti per Scandinavia e Spagna — tre analisti tattici e due psicologi sportivi.

Il ruolo di Roberts, invece, è diventato più ampio: costruire le fondamenta del futuro. «Ci sono due cose che mi sono sempre state a cuore», racconta. «Sviluppare i giocatori e sviluppare lo staff. Se continueremo a farlo, aiuteranno il club a creare basi solide che dureranno per molti anni».

La sostenibilità sarà decisiva per il successo a lungo termine del Como. Gli ultimi conti mostrano una perdita di 105 milioni di euro, anche se il presidente Mirwan Suwarso paragona il club a una “startup” e punta a raggiungere la redditività entro due anni. Tuttavia, pur con il restyling dello stadio e alcune migliaia di nuovi posti previsti per il 2027, il Como non può pensare di competere commercialmente con i vicini Inter e Milan. Almeno non in modo convenzionale.

«Non volevamo diventare quello che all’epoca andava di moda, cioè un modello di multiproprietà», spiega Suwarso. «Volevamo impostare ciò che chiamiamo “multi-club servicing model”. Tutto ciò che impariamo a Como può essere offerto come servizio ad altre società sportive».

Tra gli esempi di queste competenze sviluppate ci sono software per l’analisi dei dati, strumenti per l’analisi comportamentale dei giocatori e sistemi di monitoraggio della salute. «La squadra di calcio è la prova concreta del concetto». C’è poi l’aspetto turistico. Il sito del club propone diversi pacchetti premium sul lago, mentre le offerte hospitality vengono esaurite con largo anticipo e attirano celebrità.