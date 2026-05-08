Inchiesta San Siro, la resistenza del Dg del Comune: niente password, analisi ferme

Le indagine sulla compravendita di San Siro sono ancora ferme. Infatti, nonostante la sentenza del Tribunale del Riesame , che ha confermato la correttezza e legittimità del sequestro, gli investigatori non possono ancora accedere al materiale contenuto nello smartphone e nel computer aziendale del direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone .

Altri indagati, invece, hanno già fornito le password di pc e telefoni sequestrati ed è in corso l’acquisizione di documenti e chat di interesse investigativo, tra cui anche le conversazioni con lo stesso Malangone. Chat che, nel caso dell’ex assessore Giancarlo Tancredi, dell’ex vicesindaca Ada Lucia De Cesaris e della dirigente Simona Collarini, erano già state in parte acquisite nell’ambito delle inchieste sull’urbanistica.

I pm Filippini, Cavalleri e Polizzi, nell’indagine sulla vendita dello stadio che ipotizza i reati di turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio puntano soprattutto sull’analisi dei telefoni, perché è dalle conversazioni che la Procura potrà capire se gli attori in causa avessero stretto accordi illeciti. Il difensore di Malangone, l’avvocato Domenico Aiello, aveva dato battaglia contro i criteri della ricerca, a suo dire troppo ampi e su un arco temporale di sette anni. «Le oltre 140 parole scelte dalla Procura – chiarisce il legale – non delimitano il perimetro della ricerca: lo azzerano. Un sequestro onnicomprensivo: chi indaga avrebbe a disposizione il 98,36% delle mail presenti nella posta di Malangone».