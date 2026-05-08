Champions, ufficiale: anche la Spagna avrà un posto extra nel 2026/27

Grazie alla vittoria per 1-0 in casa dello Strasburgo, che ha ricalcato il successo dell’andata fra le mura amiche, il Rayo Vallecano, squadra spagnola di un quartiere periferico di Madrid, approda in finale di Conference League. Si tratta della prima finale europea nella storia del club.
Grazie al percorso del Rayo, la Liga chiude matematicamente la corsa per il secondo posto extra nella prossima Champions League, superando la Germania. In questo modo, nella stagione 2026/27, come successo già quest’anno, il massimo campionato spagnolo avrà cinque squadre a competere nel più prestigioso torneo europeo per club. Guardando più in là, un eventuale successo in Conference del Rayo potrebbe portare la Liga ad avere ben nove squadre qualificate nelle tre competizioni UEFA della prossima stagione.
Questa la classifica per i due posti extra nella prossima Champions League, con Premier League e Liga che si sono piazzate in testa:
- Inghilterra – 28,125 punti (posto extra Champions 26/27)
- Spagna – 22,094 punti (posto extra Champions 26/27)
- Germania – 21,786 punti
- Portogallo – 20,5 punti
- Italia – 19 punti
Inoltre, come detto, se il Rayo vincesse la finale di Conference – in programma il 27 maggio a Lipsia contro il Crystal Palace – centrerebbe, oltre al primo trofeo europeo della sua storia, anche la automatica qualificazione nella prossima Europa League. Se la squadra di Madrid terminasse il campionato fuori da una posizione valida per la qualificazione alle coppe – attualmente è 11° quando mancano quattro giornate alla fine – ecco che si aprirebbero automaticamente le porte dell’Europa League, portando il conto a nove squadre spagnole qualificate per le tre competizioni UEFA 2026/27.
Nel dettaglio, dal campionato spagnolo arriveranno cinque squadre per la Champions 2026/27 – già qualificate Barcellona, Real Madrid, Villarreal e Atletico Madrid –, due per l’Europa League (fra queste la Real Sociedad, vincitrice della Copa del Rey e attualmente fuori da un piazzamento europeo in campionato) e una per la Conference. In caso di vittoria della terza coppa europea da parte del Rayo, con piazzamento non europeo in Liga, ecco che la terza squadra della capitale si aggiungerebbe per l’Europa League, portando, come detto, a nove il computo totale delle squadre spagnole nelle tre competizioni UEFA. Attualmente la classifica in Liga, quando mancano quattro giornate, è la seguente:
- Barcellona – 88 punti (qualificata in Champions)
- Real Madrid – 77 punti (qualificata in Champions)
- Villarreal – 68 punti (qualificata in Champions)
- Atletico Madrid – 63 punti (qualificata in Champions)
- Betis – 53 punti (qualificazione in Champions)
- Celta Vigo – 47 punti (qualificazione in Europa League)
- Getafe – 44 punti (qualificazione Conference)
- Athletic Bilbao – 44 punti
- Real Sociedad – 43 punti (qualificata in Europa League per vittoria Copa del Rey)
- Osasuna – 42 punti
- Rayo Vallecano – 42 punti (qualificazione in Europa League con vittoria Conference)
Le ultime quattro giornate della Liga, e soprattutto la finale di Conference League fra Rayo e Crystal Palace, decreteranno se il massimo campionato spagnolo potrà portare ben nove squadre nella prossime edizioni delle tre competizioni UEFA andando a tagliare un traguardo storico per il suo calcio.