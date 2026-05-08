Champions, ufficiale: anche la Spagna avrà un posto extra nel 2026/27

Questa la classifica per i due posti extra nella prossima Champions League, con Premier League e Liga che si sono piazzate in testa:

Nel dettaglio, dal campionato spagnolo arriveranno cinque squadre per la Champions 2026/27 – già qualificate Barcellona, Real Madrid, Villarreal e Atletico Madrid –, due per l’Europa League (fra queste la Real Sociedad, vincitrice della Copa del Rey e attualmente fuori da un piazzamento europeo in campionato) e una per la Conference. In caso di vittoria della terza coppa europea da parte del Rayo, con piazzamento non europeo in Liga, ecco che la terza squadra della capitale si aggiungerebbe per l’Europa League, portando, come detto, a nove il computo totale delle squadre spagnole nelle tre competizioni UEFA. Attualmente la classifica in Liga, quando mancano quattro giornate, è la seguente:

Barcellona – 88 punti (qualificata in Champions) Real Madrid – 77 punti (qualificata in Champions) Villarreal – 68 punti (qualificata in Champions) Atletico Madrid – 63 punti (qualificata in Champions) Betis – 53 punti (qualificazione in Champions) Celta Vigo – 47 punti (qualificazione in Europa League) Getafe – 44 punti (qualificazione Conference) Athletic Bilbao – 44 punti Real Sociedad – 43 punti (qualificata in Europa League per vittoria Copa del Rey) Osasuna – 42 punti Rayo Vallecano – 42 punti (qualificazione in Europa League con vittoria Conference)

Le ultime quattro giornate della Liga, e soprattutto la finale di Conference League fra Rayo e Crystal Palace, decreteranno se il massimo campionato spagnolo potrà portare ben nove squadre nella prossime edizioni delle tre competizioni UEFA andando a tagliare un traguardo storico per il suo calcio.