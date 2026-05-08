Corsa alla presidenza FIGC: oggi Abete e Malagò incontrano la Serie C

Abete e Malagò, al momento unici candidati in campo, presenteranno ai rappresentanti della Serie C le rispettive linee programmatiche, confrontandosi anche sui temi più urgenti per il futuro del calcio italiano. Entrambi stanno ultimando i programmi da allegare ufficialmente alla candidatura, che – una volta sciolte le riserve – dovrà essere depositata entro il 13 maggio. Le elezioni sono invece fissate per il 22 giugno.

Secondo gli equilibri emersi finora, Malagò partirebbe da una posizione di vantaggio grazie al sostegno della Serie A — che vale il 18% dei voti — oltre a quello dei calciatori e degli allenatori, pari complessivamente al 30%. L’ex numero uno del Coni potrebbe inoltre raccogliere parte dei consensi all’interno della Lega Nazionale Dilettanti, che pesa per il 34% del totale.

Nei giorni scorsi i due candidati hanno già incontrato la Serie B, che rappresenta il 6% dei voti. La categoria dovrebbe esprimere il proprio orientamento soltanto la prossima settimana, anche se diversi presidenti avrebbero manifestato apprezzamento per la candidatura di Malagò. Ancora aperta, invece, la posizione della Serie C, che dispone del 12% dei voti e che finora non ha indicato una preferenza precisa. La sensazione è che l’incontro di oggi possa rappresentare uno degli ultimi momenti di confronto prima che i candidati sciolgano definitivamente le riserve o valutino eventuali convergenze.