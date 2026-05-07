Roma, i Friedkin a caccia del nuovo Ds: prima offerta per Manna del Napoli

Come riporta l’edizione romana de La Repubblica, dopo l’addio di Claudio Ranieri questa estate è attesa anche la partenza del direttore sportivo Frederic Massara . Il motivo rimane principalmente lo stesso: incompatibilità lavorativa con Gasperini, come confermato da quest’ultimo nei giorni scorsi. In virtù di ciò, e dopo che i Friedkin hanno manifestato il loro pieno sostegno al tecnico, i primi approfondimenti sul mercato dei Ds sono già iniziati.

In attesa di capire se la squadra guidata da Gian Piero Gasperini riuscirà a completare un’incredibile rimonta e a entrare nelle prime quattro, qualificandosi così alla prossima edizione della Champions League , in casa Roma si è pronti a vivere un’altra estate di rivoluzione, ma sempre con il tecnico ex Atalanta alla guida.

Dopo le prime settimane di lavoro, il nome forte per aprire un nuovo ciclo sportivo a Trigoria è quello di Giovanni Manna, attualmente direttore sportivo del Napoli. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un primo contatto diretto fra il Ds degli azzurri e i Friedkin e un colloquio anche con lo stesso Gasperini, a testimonianza di come si vada sempre più verso un progetto che vedrà il tecnico come figura centrale.

Il colloquio fra i proprietari statunitensi della Roma (che controllano anche Cannes ed Everton) e Manna è stata definito da entrambi le parti positivo e utile per approfondire idee, programmi e prospettive future. La Roma ha anche presentato al dirigente un’offerta economica e adesso aspetta di capire quali margini possano aprirsi per portarlo nella Capitale. Ma il nodo principale rimane il legame attuale con il Napoli visto che Manna è sotto contratto con il club di De Laurentiis per altre tre stagioni e per liberarlo si dovrà giocoforza trattare con il patron azzurro.

Al momento da Napoli non sono arrivati segnali di rottura, anzi Manna potrebbe essere in prima linea per scegliere il successore di Antonio Conte, che invece sembra essere arrivato a fine ciclo. In questo istante, anche complice la fine di stagione, la richiesta di De Laurentiis per liberare il suo Ds è molto alta: si parla di una cifra intorno ai 10 milioni di euro. La palla passa ai Friedkin che intanto però continuano a sondare il mercato prima di prendere una scelta definitiva.

Così sul tavolo ci sono anche i nomi di Tony D’Amico dell’Atalanta, che sembra destinato a lasciare il suo attuale incarico a Bergamo, ma da quanto filtra non ci sarebbero stati contatti diretti al momento. Poi c’è il nome di Cristiano Giuntoli, che in passato non aveva convinto i Friedkin, ma che dalla sua ha la possibilità di prendere fin da subito le redini dell’area sportiva essendo svincolato dopo la fine del rapporto, tutt’altro che idilliaco, con la Juventus.