FIGC, prosegue la scalata di Malagò: Serie B e Serie C pronte a sostenerlo

La corsa di Giovanni Malagò verso la presidenza della FIGC continua a raccogliere consensi. Dopo la candidatura promossa da parte della Lega Serie A e i successivi consensi raccolti tra l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche Lega Serie B e Lega Pro sarebbero orientate a schierarsi al suo fianco in vista delle elezioni federali del prossimo 22 giugno.

Nella giornata di ieri Malagò ha incontrato la Serie B nella sede federale di Via Allegri. All’uscita dal vertice, il dirigente ha commentato positivamente il confronto con il presidente della Lega cadetta, Paolo Bedin: «Ho visto due volte il presidente Paolo Bedin. Ho studiato il suo documento, le idee sono interessanti e condivise, ma dobbiamo tirare fuori le priorità e contestualizzare il momento», ha dichiarato Malagò.

La Serie B, che pesa per il 6% del totale dei voti assembleari, sarebbe pronta a sostenerlo. L’ex numero uno del Coni, però, vuole attendere anche il confronto con la Lega Pro prima di ufficializzare la candidatura: «Questo è un mondo in cui, se manchi di rispetto a una componente, poi ti perdi per strada. E voglio parlare anche con Abete, con cui c’è un ottimo rapporto», ha aggiunto.

Sul fronte opposto resta infatti in corsa Giancarlo Abete, intenzionato a formalizzare la propria candidatura entro il 13 maggio. Secondo indiscrezioni, però, anche all’interno della Lega Nazionale Dilettanti non mancherebbero divisioni, con alcuni comitati territoriali pronti a non convergere sul suo nome.