Caso scommesse, Fagioli e Tonali patteggiano anche con i pm di Milano

Il caso scommesse si chiude definitivamente anche per quanto riguarda la giustizia ordinaria. Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, coinvolti nello scandalo e ormai tornai a giocare da diverso tempo con i rispettivi club dopo la squalifica in ambito sportivo, hanno patteggiato, rispettivamente, una multa di oltre 78mila euro e, per Fagioli, un mese di arresti ma col beneficio della sospensione della pena.

L’inchiesta, che aveva svelato un sistema di gioco illegale in cui erano coinvolti diversi calciatori professionistici nel periodo 2021-2023, aveva portato all’identificazione di Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera come gestori della piattaforma di scommesse online illegali. Anche per loro è arrivato il patteggiamento con una pena, rispettivamente, di 2 anni e 3 mesi e 2 anni. Mentre 2 anni e mezzo sono stati patteggiati per riciclaggio dai tre soci della gioielleria milanese Elysium Group srl – Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini – dove i calciatori saldavano i propri debiti di gioco pagando con regolari bonifici l’acquisto (in realtà simulato) di Rolex di lusso che non ritiravano.