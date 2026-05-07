Chi entra in Champions se la vincitrice del torneo è già qualificata dal campionato

La conquista della UEFA Champions League garantisce automaticamente un posto alla squadra vincitrice nella prima fase dell’edizione successiva del torneo. Una norma consolidata, ma che con il nuovo format delle competizioni UEFA prevede un meccanismo particolare nel caso in cui i campioni d’Europa abbiano già ottenuto la qualificazione attraverso il campionato nazionale. Uno scenario che si verificherà anche in questa stagione, considerando che le due finaliste dell’edizione 2025/26, Arsenal e e Paris Saint-Germain, sono già qualificate alla Champions League 2026/27 tramite il rispettivo piazzamento in Premier League e in Ligue 1. Con il nuovo format delle coppe europee introdotto dal 2024, la Federcalcio europea ha infatti attribuito un peso ancora maggiore al coefficiente UEFA dei club, ovvero il punteggio costruito attraverso i risultati ottenuti nelle competizioni europee nell’ultimo quinquennio.

Nel caso in cui la squadra vincitrice della Champions abbia già staccato il pass per la stagione successiva attraverso il campionato, il posto liberato non viene assegnato a una squadra del ranking generale, ma al club campione nazionale con il miglior coefficiente UEFA tra le federazioni posizionate dall’11° al 55° posto del ranking per Paesi. In pratica, accede direttamente alla fase a girone unico la squadra campione nazionale con il coefficiente più alto tra quelle che normalmente dovrebbero disputare i turni preliminari. È quanto accaduto già per la Champions League 2025/26, quando l’Olympiacos ha ottenuto la qualificazione diretta grazie al fatto che il PSG, vincitore della precedente edizione, si era già qualificato attraverso la Ligue 1. Al momento, guardando alla situazione aggiornata dei campionati nazionali, sarebbe lo FC Shakhtar Donetsk la squadra favorita a beneficiare del posto aggiuntivo. Il club ucraino, infatti, è attualmente primo nel proprio campionato e possiede il coefficiente UEFA più alto tra le squadre in testa ai tornei delle federazioni comprese tra l’11° e il 55° posto. Chi va in Champions al posto della vincitrice? La classifica dei coefficienti Questi sono i dieci coefficienti più alti tra le squadre attualmente prime nei campionati delle federazioni dall’11° al 55° posto: Shakhtar Donetsk – 56,250 Stella Rossa – 46,500 Dinamo Zagabria – 46,500 Slovan Bratislava – 36,000 Lech Poznań – 27,250 AEK Atene – 24,000 Celje – 23,000 Omonia – 21,250 LASK – 21,000 Shamrock Rovers – 19,375 Lo Shakhtar guida quindi questa speciale classifica davanti a Stella Rossa e Dinamo Zagabria.