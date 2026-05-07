Serie C, dove vedere il sorteggio della fase nazionale dei playoff: segui la diretta

L’attesa è alta per conoscere le sfide che caratterizzeranno uno dei momenti più importanti della stagione di Lega Pro, con dieci squadre ancora in corsa per continuare il sogno promozione.

Prosegue la corsa verso la promozione in Serie B per le squadre impegnate nei playoff di Serie C . Dopo la conclusione del secondo turno della fase a gironi, è il momento del sorteggio che definirà gli accoppiamenti del primo turno nazionale dei playoff Serie C 2026 , fase in cui entrano in scena anche le terze classificate della regular season.

Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Come seguire l’evento

Il sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di Serie C è in programma giovedì 7 maggio 2026 alle ore 12.30 presso Area C. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile anche in streaming su SkySport.it.

A effettuare l’estrazione sarà l’ex campione del mondo Gianluca Zambrotta, alla presenza di Tommaso Donati, responsabile dell’area agonistica della Lega Pro. In studio ci saranno Marco Demicheli e Luca Mastrorilli per seguire tutte le fasi del sorteggio e commentare gli accoppiamenti.

Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Come funziona

Le squadre già qualificate al primo turno nazionale dei playoff Serie C erano quattro: il Potenza, vincitore della Coppa Italia Serie C, e le tre squadre classificate al terzo posto nei rispettivi gironi, ovvero Renate, Ravenna e Salernitana.

A queste si sono aggiunte le sei vincitrici dei playoff dei gironi: Lecco, Cittadella, Pianese, Casarano, Casertana e Campobasso.

Il sorteggio prevede un sistema di teste di serie. Saranno teste di serie:

Potenza, vincitrice della Coppa Italia Serie C;

Renate, terza classificata del Girone A;

Ravenna, terza classificata del Girone B;

Salernitana, terza classificata del Girone C;

Lecco, migliore classificata tra le vincitrici del playoff del girone.

Le cinque teste di serie verranno abbinate alle altre cinque squadre non teste di serie attraverso il sorteggio integrale.