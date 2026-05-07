Dove vedere Al Shabab Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Shabab Al Nassr tv streaming, 33esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.
Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. Cristiano Ronaldo e compagni cercano una vittoria per mantenere il primo posto e tenere a distanza l’Al Hilal di Simone Inzaghi.
Dove vedere Al Shabab Al Nassr tv streaming– Quando si gioca
La partita fra Al Shabab e Al Nassr si giocherà all’Al-Shabab Club Stadium di Riyadh, giovedì 7 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.
Dove vedere Al Shabab Al Nassr tv streaming – Come seguire la sfida
La sfida Al Shabab-Al Nassr non visibile in chiaro in Italia, ma solo a pagamento, visto che la sfida non sarà trasmessa da Sportitalia, nonostante l’emittente di Michele Criscitiello abbia acquisito i diritti televisivi per la trasmissione delle tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.
Quindi la partita valida per la 33esima giornata del massimo campionato dell’Arabia Saudita sarà visibile esclusivamente a pagamento su Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.