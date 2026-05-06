Manca poco più di un mese al via del Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti d’America, Canada e Messico. La Coppa del Mondo non vedrà ancora una volta la partecipazione dell’Italia, con gli Azzurri che sono stati eliminati ai playoff dalla Bosnia e non scenderanno in campo nel torneo più importante per la terza edizione consecutiva.
In Italia, tutte le 104 partite del Mondiale saranno trasmesse in diretta streaming da DAZN in modalità pay. Tuttavia, anche la Rai non è rimasta a guardare: la tv di Stato ha acquisito i diritti di trasmissione in chiaro per 35 partite, dalla gara inaugurale fino alla finalissima che si disputerà al MetLife Stadium di New York/New Jersey.
Partite Mondiali in chiaro – L’elenco completo
Ma quali sfide trasmetterà la Rai? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le 35 partite saranno divise tra 17 match della fase a gironi, 6 incontri dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale, 4 dei quarti di finale, oltre alle semifinali e la finalissima. Di seguito, l’elenco completo delle partite, che andranno in onda tutte in chiaro su Rai1, l’80% circa in prima serata:
FASE A GIRONI
- 11 giugno – Messico-Sud Africa, ore 21.00
- 12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21.00
- 13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24.00
- 14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22.00
- 15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21.00
- 16 giugno – Francia-Senegal, ore 21.00
- 17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22.00
- 18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21.00
- 19 giugno – USA-Australia, ore 21.00
- 20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22.00
- 21 giugno – Belgio-Iran / Spagna-Arabia Saudita, ore 18.00 e 21.00
- 22 giugno – Argentina-Austria, ore 19.00
- 23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22.00
- 24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21.00
- 25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22.00
- 26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21.00
- 27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23.00
SEDICESIMI DI FINALE
- 28 giugno – 2A-2B, ore 21.00
- 29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30
- 30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19.00/23.00
- 1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21.00
- 2 luglio – 1H-2J, ore 20.00
- 3 luglio – 2D-2G, ore 19.00/23.00
OTTAVI DI FINALE
- 4 luglio – W73-W75, ore 22.00
- 5 luglio – W76-W78, ore 21.00
- 6 luglio – W83-W84, ore 22.00
- 7 luglio – W85-W87, ore 22.00
QUARTI DI FINALE
- 9 luglio – W89-W90, ore 22.00
- 10 luglio – W93-W94, ore 21.00
- 11 luglio – W91-W92, ore 21.00
- 12 luglio – W95-W96, ore 03.00
SEMIFINALI
- 14 luglio – W97-W99, ore 22.00
- 15 luglio – W98-W100, ore 21.00
FINALI
- 18 luglio – finale 3° posto, ore 22.00
- 19 luglio – finale 1° posto, ore 21.00
Partite Mondiali in chiaro – Le rubriche Rai
A completare l’esperienza della Coppa del Mondo sulle reti Rai sono previste anche delle rubriche che accompagneranno i telespettatori durante il torneo. Si parte con “Dribbling”, 49 puntate, dal 1° giugno al 19 luglio, dalle 14.05 alle 14.45, un magazine quotidiano con notizie sull’evento e highlights delle partite.
Previsto anche il programma “Italia chiama America”, 38 puntate in onda dall’11 giugno al 19 luglio, dalle 18.35 alle 19.40, con aggiornamenti quotidiani sulle partite in programma, con collegamenti in loco. Infine, “Notti mondiali”, 34 puntate, dall’11 giugno al 19 luglio in seconda serata, con commenti a caldo sulla partita serale e presentazione degli altri match della giornata.