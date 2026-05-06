Manca poco più di un mese al via del Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti d’America, Canada e Messico. La Coppa del Mondo non vedrà ancora una volta la partecipazione dell’Italia, con gli Azzurri che sono stati eliminati ai playoff dalla Bosnia e non scenderanno in campo nel torneo più importante per la terza edizione consecutiva.

In Italia, tutte le 104 partite del Mondiale saranno trasmesse in diretta streaming da DAZN in modalità pay. Tuttavia, anche la Rai non è rimasta a guardare: la tv di Stato ha acquisito i diritti di trasmissione in chiaro per 35 partite, dalla gara inaugurale fino alla finalissima che si disputerà al MetLife Stadium di New York/New Jersey.