Elezioni FIGC, Abete: «Vado avanti per approfondire i problemi del calcio italiano»

«Qui il problema non è la qualità della persona che si candida, ma la capacità di trovare insieme le modalità e delle sintesi ai problemi esistenti».

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Redazione
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Giancarlo Abete (Foto: Harold Cunningham/Getty Images for UEFA)

«Quando scioglierò le riserve? Ho detto che andavo tranquillamente avanti perché la presentazione di una candidatura facilita il percorso di aggiornamento e approfondimento delle tematiche del calcio italiano nei prossimi 40 giorni». Lo ha dichiarato Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, al termine dell’incontro con la Serie B in vista delle elezioni federali del prossimo 22 giugno. 

«Quando non c’è una competizione tutti ci fermiamo un po’ e diciamo “vediamo che farà il presidente” — ha aggiunto —. Ma qui il problema non è la qualità della persona che si candida, ma la capacità di trovare insieme le modalità e delle sintesi ai problemi esistenti». 

E ancora: «Il confronto è stato positivo, una chiacchierata importante sui problemi del calcio che sono significativi. Per me è importante che ci siano approfondimenti dei problemi al di là della qualità delle persone che si candidano. E il metodo di Serie B e C è vincente perché consente una riflessione con tutta la componente. Con la A non ci sono state opportunità di confronto». 

Subito dopo l’uscita di Abete, in Federcalcio è arrivato Giovanni Malagò per l’incontro con la Serie B. 

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