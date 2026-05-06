Elezioni FIGC, Abete: «Vado avanti per approfondire i problemi del calcio italiano»

« Quando non c’è una competizione tutti ci fermiamo un po’ e diciamo “vediamo che farà il presidente” — ha aggiunto —. Ma qui il problema non è la qualità della persona che si candida, ma la capacità di trovare insieme le modalità e delle sintesi ai problemi esistenti ».

« Quando scioglierò le riserve? Ho detto che andavo tranquillamente avanti perché la presentazione di una candidatura facilita il percorso di aggiornamento e approfondimento delle tematiche del calcio italiano nei prossimi 40 giorni ». Lo ha dichiarato Giancarlo Abete , presidente della Lega Dilettanti, al termine dell’incontro con la Serie B in vista delle elezioni federali del prossimo 22 giugno.

E ancora: «Il confronto è stato positivo, una chiacchierata importante sui problemi del calcio che sono significativi. Per me è importante che ci siano approfondimenti dei problemi al di là della qualità delle persone che si candidano. E il metodo di Serie B e C è vincente perché consente una riflessione con tutta la componente. Con la A non ci sono state opportunità di confronto».

Subito dopo l’uscita di Abete, in Federcalcio è arrivato Giovanni Malagò per l’incontro con la Serie B.