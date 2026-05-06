Diritti tv, ai club di Ligue 1 meno di 200 milioni nel 26/27: solo 11 milioni per la squadra campione

Come riporta il quotidiano sportivo francese L’Equipe, il documento è stato trasmesso dalla LFP , la lega che riunisce le due maggiori serie del calcio francese, ed evidenzia un flusso di entrate sostanzialmente in linea con la stagione in corso ma che era già stato definito più che modesto , lasciando molti dubbi in merito al futuro. Futuro che a quanto sembra non è destinato a migliorare.

La questione dei diritti televisivi tiene banco ormai da anni in Francia . E la situazione non sembra essere migliorata dopo la decisione di intraprendere la strada del canale di Lega a partire dalla stagione in corso. Nuove polemiche sono pronte ad esplodere dopo le stime preliminari per la stagione 2026/27 ricevute dai club di Ligue 1 e Ligue 2 nelle ultime ore.

Ribadendo che si tratta di stime, comunque utili ai club per preparare i propri bilanci in vista dei controlli della DNCG – l’organo di vigilanza finanziaria dei club professionistici –, la LFP ha voluto mantenere una linea di massima prudenza, ribadendo comunque come il principale pilastro dei ricavi in passato, i diritti televisivi appunto, non sia più una garanzia granitica per il sistema calcio in Francia.

A mantenere basse le stime sono principalmente variabili chiave come il numero di abbonati alla piattaforma Ligue 1+ e l’andamento dei diritti internazionali. In origine, LFP Media stimava 1,5 milioni di abbonati e ricavi per 320 milioni di euro, ma attualmente il numero si aggira intorno a 1 milione, con un trend recente in calo che mette sotto pressione queste previsioni.

Parlando di numeri, le stime per la stagione 2026/27 parlano di ricavi da diritti tv pari a 412,2 milioni di euro. Al netto di costi, che comprendono la quota del fondo CVC Capital Partners e le somme destinate alla Ligue 2 e ai club retrocessi, l’importo netto per la Ligue 1 scenderebbe a 184,1 milioni di euro. Di questi, circa 112,5 milioni verrebbero distribuiti tra i 18 club della massima serie, mentre la parte restante sarebbe riservata alle squadre con ranking UEFA più elevato. Quest’ultimo criterio ha già creato forti discussioni fra le società, con alcune che una redistribuzione diversa.

Se queste stime fossero confermate, per la vincitrice della Ligue 1 2026/27 sarebbero riservati solamente 11,7 milioni di euro dai diritti nazionali, mentre per l’ultima saranno 3,6 milioni. Per fare un paragone, gli incassi della Serie A in termini di diritti tv hanno consentito di distribuire all’Inter (il club che ha guadagnato di più su questo fronte) 82 milioni di euro nella stagione 2024/25, sette volte in più di quanto incasserebbe la squadra campione nella prossima stagione in Francia, secondo le previsioni.