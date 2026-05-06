FASE 1 – ABBONATI FULL

La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12:00 di mercoledì 6 maggio fino a mezzanotte, potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per i propri amici interisti.

FASE 2 – ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS

Dalle ore 12:00 di giovedì 7 maggio e fino a mezzanotte, si aggiungeranno gli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e i soci Inter Club PLUS, che potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti. Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.

FASE 3 – ABBONATI BASE E SOCI INTER CLUB BASE

Dalle ore 12:00 di venerdì 8 maggio sarà il turno anche degli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e dei soci Inter Club BASE, che potranno acquistare fino a 4 biglietti fino alla mezzanotte di domenica 10 maggio. Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.

FASE 4 – LOYALTY “INTERISTA” E VENDITA LIBERA

Dalle ore 10:00 alle 15:00 di lunedì 11 maggio, la vendita sarà riservata a tutti gli iscritti al programma Loyalty INTERISTA, con possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per sé e i propri amici nerazzurri. Dalle ore 17:00 partirà l’eventuale vendita libera dei biglietti residui. Successivamente, saranno disponibili anche i posti che verranno rimessi in vendita dagli abbonati.