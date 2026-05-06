Inter-Verona sarà l’occasione perfetta per i tifosi nerazzurri di celebrare la conquista del 21° scudetto, dopo aver già iniziato a festeggiare, insieme alla squadra di Cristian Chivu, al termine della sfida con il Parma che ha consegnato a Lautaro e compagni la certezza matematica della vittoria del titolo.
La partita con la formazione scaligera, valida per la penultima giornata di campionato, sarà l’ultima di stagione tra le mura amiche e si disputerà nel weekend del 16-17 maggio, data e orario saranno comunicati nei prossimi giorni dalla Lega Serie A. Ma intanto il club nerazzurro ha pubblicato le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per la sfida di San Siro. Come di consueto, dopo il triplice fischio si terrà la cerimonia di consegna della Coppa dei Campioni d’Italia.
Per l’occasione nel pre partita, il club ha organizzato una versione speciale e unica dell’Inter Live Show-21 Volte Campioni d’Italia che prenderà il via dall’apertura dei cancelli di San Siro con tante attività d’intrattenimento pensate appositamente per l’occasione.
Lo show, interamente dedicato alla celebrazione dello scudetto, sarà un vero e proprio evento di intrattenimento dal vivo, pensato per trasformare l’attesa del match in un momento di festa condivisa. Condotto da Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti nerazzurri: talent, artisti e performer che si alterneranno sul palco per accompagnare i tifosi in questa giornata di festa, con momenti di intrattenimento, esibizioni live, momenti di coinvolgimento del pubblico e molte sorprese.
Per quanto riguarda invece i biglietti per assistere a Inter-Verona, il club nerazzurro ha comunicato che la vendita dei tagliandi parte da oggi, mercoledì 6 maggio, esclusivamente sulla pagina dedicata del sito ufficiale nerazzurro. Per accedervi, i tifosi dovranno essere obbligatoriamente iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo sul sito ufficiale.
La vendita sarà organizzata in quattro fasi diverse:
FASE 1 – ABBONATI FULL
La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12:00 di mercoledì 6 maggio fino a mezzanotte, potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per i propri amici interisti.
FASE 2 – ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS
Dalle ore 12:00 di giovedì 7 maggio e fino a mezzanotte, si aggiungeranno gli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e i soci Inter Club PLUS, che potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti. Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.
FASE 3 – ABBONATI BASE E SOCI INTER CLUB BASE
Dalle ore 12:00 di venerdì 8 maggio sarà il turno anche degli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e dei soci Inter Club BASE, che potranno acquistare fino a 4 biglietti fino alla mezzanotte di domenica 10 maggio. Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.
FASE 4 – LOYALTY “INTERISTA” E VENDITA LIBERA
Dalle ore 10:00 alle 15:00 di lunedì 11 maggio, la vendita sarà riservata a tutti gli iscritti al programma Loyalty INTERISTA, con possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per sé e i propri amici nerazzurri. Dalle ore 17:00 partirà l’eventuale vendita libera dei biglietti residui. Successivamente, saranno disponibili anche i posti che verranno rimessi in vendita dagli abbonati.