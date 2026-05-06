A San Siro arriva la SkyWalk, un tour sull'iconica copertura dello stadio

Il percorso, della durata di circa un’ora, inizia dal Gate 8 — lo stesso accesso del Museum&Tour — e prevede un briefing iniziale prima della salita alla copertura attraverso una delle iconiche torri. Da lì prende il via la camminata guidata, che collega la Torre 4 alla Torre 1, passando sopra il terzo anello e offrendo scorci vertiginosi sul campo e sugli spalti.

Il cuore dell’esperienza è la passerella sospesa, pensata per chi cerca il brivido dell’altezza: da qui lo sguardo abbraccia il manto erboso, lo skyline di Milano e, nelle giornate limpide, persino l’arco alpino. Ma la Skywalk è anche un viaggio nella storia dello stadio: i visitatori possono osservare da vicino la struttura reticolare in acciaio realizzata per i Mondiali di Italia 1990 e scoprire i segreti della costruzione del terzo anello.

L’iniziativa sarà attiva da marzo a ottobre, in linea con gli orari del tour del museo, e si svolgerà esclusivamente con guide specializzate e in condizioni di totale sicurezza. L’accesso è regolato da precise indicazioni: obbligatorie scarpe chiuse con suola in gomma, vietati oggetti ingombranti, e puntualità fondamentale per non perdere l’ingresso al turno prenotato. In caso di maltempo o condizioni non idonee — come pioggia intensa o vento forte — l’attività potrà essere sospesa, con rimborso completo del biglietto.