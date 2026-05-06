A San Siro arriva la SkyWalk, un tour sull'iconica copertura dello stadio

Un’esperienza mai vista prima per uno degli impianti più iconici del calcio mondiale. Lo Stadio San Siro inaugura la “Skywalk”, un percorso in quota che consente ai visitatori di salire fino alla copertura e camminare sulle celebri travi rosse a 55 metri d’altezza.
Dal 4 maggio, per la prima volta nella sua storia quasi centenaria, il Meazza offre un punto di vista completamente nuovo: non più dagli spalti o dal campo, ma dall’alto, lungo i camminamenti tecnici sospesi sopra il rettangolo di gioco. Un’iniziativa che unisce adrenalina e scoperta architettonica, pensata per arricchire l’offerta turistica dello stadio milanese.
Il percorso, della durata di circa un’ora, inizia dal Gate 8 — lo stesso accesso del Museum&Tour — e prevede un briefing iniziale prima della salita alla copertura attraverso una delle iconiche torri. Da lì prende il via la camminata guidata, che collega la Torre 4 alla Torre 1, passando sopra il terzo anello e offrendo scorci vertiginosi sul campo e sugli spalti.
Il cuore dell’esperienza è la passerella sospesa, pensata per chi cerca il brivido dell’altezza: da qui lo sguardo abbraccia il manto erboso, lo skyline di Milano e, nelle giornate limpide, persino l’arco alpino. Ma la Skywalk è anche un viaggio nella storia dello stadio: i visitatori possono osservare da vicino la struttura reticolare in acciaio realizzata per i Mondiali di Italia 1990 e scoprire i segreti della costruzione del terzo anello.
L’iniziativa sarà attiva da marzo a ottobre, in linea con gli orari del tour del museo, e si svolgerà esclusivamente con guide specializzate e in condizioni di totale sicurezza. L’accesso è regolato da precise indicazioni: obbligatorie scarpe chiuse con suola in gomma, vietati oggetti ingombranti, e puntualità fondamentale per non perdere l’ingresso al turno prenotato. In caso di maltempo o condizioni non idonee — come pioggia intensa o vento forte — l’attività potrà essere sospesa, con rimborso completo del biglietto.
La Skywalk rappresenta così un nuovo tassello nell’evoluzione della “Scala del calcio”, recentemente diventata di proprietà di Inter e Milan. Un modo diverso, e decisamente più alto, di vivere uno degli stadi simbolo del calcio mondiale, in attesa che il progetto per un nuovo impianto studiato dalle due società milanesi prenda definitivamente forma.