Cittadella Lumezzane in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

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Cittadella Lumezzane in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è arrivata ai playoff. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Cittadella Lumezzane in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Cittadella-Lumezzane, la programmazione di Sky non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW. La sfida sarà anche visibile in chiaro sulla Rai:

MERCOLEDì 6 MAGGIO

Ore 20.00

COSENZA-CASARANO

Sky Sport 251

Sky Sport 251 CASERTANA-CROTONE

Sky Sport 252 e in streaming su NOW



Sky Sport 252 e in streaming su NOW JUVENTUS NEXT GEN vs PIANESE

Sky Sport 253



Sky Sport 253 CAMPOBASSO vs PINETO

Sky Sport 254



Sky Sport 254 CITTADELLA vs LUMEZZANE

Sky Sport 255

Ore 20.30