Champions, si decidono le finaliste: quanto vale il pass per l'ultimo atto

Quanto vale la finale di Champions? Riparte la UEFA Champions League con le semifinali di ritorno e, come ogni anno, oltre al prestigio sportivo entra in gioco un bottino economico sempre più rilevante. Il programma che determinerà le due finaliste della competizione si apre con la sfida tra Arsenal e Atletico Madrid, mentre domani sarà il turno di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain: in palio c’è la finalissima di Budapest, che si disputerà il prossimo 30 maggio alle 18 alla Puskas Arena.

I quattro club intanto hanno già accumulato ricavi molto consistenti lungo il percorso europeo. Secondo le stime di Calcio e Finanza, fin qui i numeri parlano chiaro: l’Arsenal guida con 124,7 milioni di euro, seguito a brevissima distanza dal Bayern Monaco con 124,5 milioni. Poco dietro il Paris Saint-Germain a quota 121,8 milioni, mentre l’Atletico Madrid chiude questo quartetto con 111,7 milioni. Differenze contenute, che rendono ancora più pesante il valore economico del passaggio del turno.