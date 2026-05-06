Calcio in lutto: è morto Evaristo Beccalossi, storico campione dell’Inter

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex fantasista e bandiera dell’Inter, morto nella notte tra martedì e mercoledì 6 maggio alla Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano peggiorate a causa di un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel gennaio 2025 e che lo aveva costretto a un lungo coma durato 47 giorni.

Nato a Brescia nel 1956, classico numero 10 dal talento puro, era stato soprannominato “Dribblossi” da Gianni Brera. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, passò all’Inter nel 1978, dove fino al 1984 collezionò 216 presenze tra campionato e coppe, segnando 37 gol, tra cui una doppietta nel derby vinto 2-0 il 28 ottobre 1979. Con la sua fantasia fu uno dei protagonisti dello scudetto nerazzurro della stagione 1979/80 e della Coppa Italia conquistata nel 1981/82.