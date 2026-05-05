LVMH, da Marc Jacobs a Fenty: Arnault valuta la vendita di alcuni marchi

LVMH, scrive il quotidiano britannico, sta valutando la vendita di case di moda, marchi di cosmetici e marchi di bevande alcoliche in una delle più significative ristrutturazioni dei suoi quasi 40 anni di storia, nell’ambito di un piano di ridimensionamento in risposta a un periodo di calo della domanda. Tra le attività messe in vendita da LVMH figurano il marchio di moda Marc Jacobs , la sua partecipazione nel marchio Fenty Beauty della cantante Rihanna e il produttore di vino statunitense Joseph Phelps Vineyards , secondo fonti vicine alla vicenda.

Arnault e LVMH passano da acquirenti a venditori. Lo scrive il Financial Times, secondo cui il colosso del lusso starebbe valutando la vendita di marchi come Marc Jacobs e Fenty in una delle più grandi ristrutturazioni della sua storia.

Queste potenziali cessioni, che nel complesso potrebbero fruttare a LVMH miliardi di euro da reinvestire nella propria attività, si aggiungerebbero alle numerose dismissioni già avvenute di recente, ricordando che negli ultimi 18 mesi il gruppo controllato dal miliardario Bernard Arnault ha ceduto Off-White, il marchio di streetwear di lusso, le attività nella Grande Cina del rivenditore di articoli da viaggio DFS e la sua partecipazione del 49% nell’omonimo marchio di moda di Stella McCartney.

Il gruppo si starebbe concentrando nuovamente sui principali motori di profitto, come Louis Vuitton e Dior, le cui vendite hanno subito un rallentamento dal 2023, in seguito all’inversione di tendenza del boom dei beni di lusso durante la pandemia. La contrazione del reddito disponibile dei cosiddetti consumatori di lusso “aspirazionali” e una serie di aumenti di prezzo superiori all’inflazione da parte dei marchi di punta hanno contribuito a deprimere la domanda.

Va ricordato che la famiglia Arnault è entrata anche nel mondo del calcio da ottobre del 2024, con l’acquisto del Paris FC. Il club è stato promosso nella passata stagione dalla Ligue 2 alla Ligue 1 e quest’anno si è salvato grazie soprattutto a un’ottima seconda parte di stagione, togliendosi anche lo sfizio di battere il PSG nel derby parigino di Coppa di Francia.