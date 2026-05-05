Inchiesta San Siro, respinto il ricorso del dg del Comune: la GdF avrà accesso al telefono

Malangone era stato l’unico, tra i nove indagati, a non consegnare alla Guardia di Finanza le password del computer e il codice di sblocco del telefono cellulare. Dati che aveva invece fornito a un proprio consulente informatico, sostenendo — tramite il difensore Domenico Aiello — che l’utilizzo delle 140 parole chiave individuate dalla Procura avrebbe portato a estrarre una quantità sproporzionata di contenuti: fino a 388mila messaggi su un totale di 392mila, con una conseguente lesione della privacy.

Si sposta dal piano processuale a quello tecnico uno dei filoni più delicati dell’inchiesta milanese sulla vendita dello stadio di San Siro e delle sue aree circostanti a Inter e Milan . Il Tribunale del Riesame di Milano – come riportato da Il Corriere della Sera – ha infatti respinto il ricorso presentato da Christian Malangone , direttore generale del Comune e stretto collaboratore del sindaco Giuseppe Sala , contro il sequestro dei suoi dispositivi elettronici.

Da qui la proposta alternativa della difesa: limitare l’acquisizione ai soli messaggi contenenti termini ritenuti strettamente pertinenti all’indagine, ad esempio “stadio” ma non “delibera”. Una linea che però non ha convinto i giudici del Riesame, i quali — in attesa delle motivazioni — avrebbero ritenuto implicito che la selezione tramite parole chiave non comporti un’acquisizione indiscriminata, ma solo l’estrazione dei messaggi effettivamente rilevanti rispetto all’oggetto dell’inchiesta e ai rapporti con gli altri indagati.

Con il rigetto del ricorso, ora la questione si sposta sul piano operativo: se la Guardia di Finanza riuscirà a “forzare” il telefono nonostante il mancato conferimento del codice, potrà procedere all’analisi dei contenuti filtrati dalle parole chiave; in caso contrario, gli investigatori dovranno tentare di ricostruire i flussi comunicativi attraverso i dispositivi degli altri coindagati.

Secondo la Procura, la messaggistica di Malangone rappresenta una «indispensabile fonte di prova», in quanto il dirigente comunale sarebbe stato «il soggetto a più diretto e a stretto contatto con gli interlocutori privati», ossia Inter e Milan. Al centro dell’indagine c’è l’ipotesi di «turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente»: per i pm Cavalleri, Filippini e Polizzi, tra il 2019 e il 2025 il Comune avrebbe «strumentalmente predisposto in modo sartoriale» i passaggi procedurali legati alla cessione dell’area, con l’obiettivo di «allontanare o dissuadere potenziali offerenti diversi da quelli prediletti ex ante».