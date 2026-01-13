Il Paris FC batte il PSG nel derby per la prima volta: stop ai sogni del secondo Triplete per Dembelé e compagni

La rivalità parigina inizia a scaldarsi. Il Paris FC di Arnault ha infatti inflitto una storica sconfitta al PSG nei sedicesimi di finale di Coppa di Francia, vincendo per la prima volta il derby della capitale francese (al quarto incrocio tra le due squadre, con la sfida d’andata in campionato finita 2-1 per i campioni in carica in Ligue 1 nei giorni scorsi). Al Parco dei Principi è stata decisiva la rete dell’ex Fiorentina Ikoné, cresciuto tra l’altro nelle giovanili del PSG e capace così di eliminare il colosso di Luis Enrique, non solo detentore del trofeo ma che nel 2025 ha alzato ben cinque trofei (oltre alla Coppa di Francia anche Ligue 1, Champions League, Supercoppa europea e Coppa Intercontinentale).

“Penso che sia molto facile parlare di questa partita: è stata una partita molto completa da parte nostra, abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e abbiamo dominato la partita, non vedo alcun problema”, ha commentato Luis Enrique nel post-partita. “Ma bisogna segnare dei gol e non abbiamo segnato, è così il calcio, sono molto soddisfatto di quello che ho visto in modo collettivo e individuale. Il risultato è ingiusto ma bisogna accettarlo”.

“Se guardi il risultato, forse, ma da quello che ho visto, durante tutta la partita, siamo stati molto superiori. Il calcio è così, non è giusto. Devi saper perdere e in questo caso è chiaro che per noi è un risultato così strano. Non era il nostro obiettivo farsi eliminare dalla Coppa di Francia, perché è una competizione che ci piace, dobbiamo accettarlo. Se dovessi perdere delle altre partite, vorrei che fosse in questo modo”, ha concluso il tecnico.