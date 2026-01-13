Il tabellone playoff NFL 2026 identifica il momento cruciale della stagione NFL 2025: la fase a eliminazione diretta che assegna il titolo e conduce due squadre fino al Super Bowl LX. Alla post-season partecipano 14 franchigie, suddivise tra AFC e NFC, secondo un meccanismo di scontri diretti senza possibilità di appello.
Come funziona il tabellone playoff NFL
Il tabellone playoff NFL si articola in quattro fasi distinte:
- Wild Card Round
- Divisional Round
- Conference Championship
- Super Bowl
Per ciascuna conference si qualificano sette squadre: le quattro vincitrici delle division e tre formazioni wild card. Le prime teste di serie di AFC e NFC beneficiano del bye, accedendo direttamente al Divisional Round senza disputare il turno di Wild Card.
Date dei playoff NFL 2026
Il calendario ufficiale della post-season è il seguente:
- Wild Card Round: 10–12 gennaio 2026
- Divisional Round: 17–18 gennaio 2026
- Conference Championship: 25 gennaio 2026
- Super Bowl LX: 8 febbraio 2026
Seed e squadre qualificate AFC
- 1. Denver Broncos (AFC West)
- 2. New England Patriots (AFC East)
- 3. Jacksonville Jaguars (AFC South)
- 4. Pittsburgh Steelers (AFC North)
- 5. Houston Texans (wild card)
- 6. Buffalo Bills (wild card)
- 7. Los Angeles Chargers (wild card)
Seed e squadre qualificate NFC
- 1. Seattle Seahawks (NFC West)
- 2. Chicago Bears (NFC North)
- 3. Philadelphia Eagles (NFC East)
- 4. Carolina Panthers (NFC South)
- 5. Los Angeles Rams (wild card)
- 6. San Francisco 49ers (wild card)
- 7. Green Bay Packers (wild card)
Wild Card Round: i risultati nel tabellone playoff NFL
I risultati delle sfide
NFC
- Chicago Bears-Green Bay Packers 31-27
- LA Rams-Carolina Panthers 34-31
- San Francisco 49ers-Philadelphia Eagles 23-19
AFC
- LA Chargers-New England Patriots 3-16
- Buffalo Bills-Jacksonville Jaguars 27-24
- Houston Texas-Pittsburgh Steelers 30-6
Dopo il Wild Card Round entra in gioco il reseeding: la squadra con il seed più alto affronta sempre quella con il seed più basso rimasta in corsa.
In questo modo, quindi, per la NFC i Seattle Seahawks sfideranno la squadra con il seed più basso che uscirà dalle gare di wild card (i San Francisco 49Ers, così come i Denver Broncos nella AFC (i Buffalo Bills).
Le prossime sfide:
AFC
- Buffalo Bills-Denver Broncos (17 gennaio);
- Houston Texans-New England Patriots (18 gennaio)
NFC
- San Francisco 49ers-Seattle Seahawks (18 gennaio);
- LA Rams-Chicago Bears (19 gennaio).
Super Bowl LX: sede e data
Il percorso del tabellone playoff NFL si conclude con il Super Bowl LX, in programma l’8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. La partita assegna il Vince Lombardi Trophy e il titolo di campione NFL della stagione 2025.