Scudetto Inter, Tronchetti Provera: «Marotta garanzia. Speriamo Chivu resti tanti anni»

« Questo è lo scudetto della rivincita, dell’impegno e della passione. Chivu ha fatto qualcosa di straordinario e ha ridato positività ad una squadra e ad un ambiente, ad un mondo di tifosi delusi dalla stagione scorsa ». Un elogio netto per il tecnico romeno, protagonista di un successo arrivato al primo anno sulla panchina dell’Inter.

Lo scudetto dell’ Inter come punto di svolta, simbolo di rivincita e di rinascita dopo una stagione complicata. Marco Tronchetti Provera , vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli e noto tifoso nerazzurro, ha celebrato così il tricolore conquistato dalla squadra intervenendo a “La Politica nel Pallone”, trasmissione radiofonica condotta da Emilio Mancuso e in onda su Rai Radio.

Tronchetti Provera si è soffermato anche sulle qualità dell’allenatore: «Chivu è un uomo coraggioso, ci ha dato il bel gioco, ha cercato di aumentare i gol fatti, Chivu un simbolo di coraggio e passione. La grande capacità di motivare le persone e sempre con garbo. Quel che colpisce è un atteggiamento mai da protagonista, ma sempre rivolto alla squadra. Tutti speriamo che resti per tanti anni. Si è presentato nel modo possibile. Lui come Mourinho? Del portoghese ha la capacità di vedere la partita, con uno sguardo attento su quel che sta succedendo in campo».

Spazio anche al ruolo del presidente Giuseppe Marotta, al suo primo scudetto nel ruolo, il terzo da quando è in nerazzurro: «È riuscito, all’inizio con risorse limitate, ad aiutare gli allenatori a costruire una squadra. È una garanzia di serietà e professionalità, credo che sia uno dei punti di forza della struttura dell’Inter». Sul mercato, poi, un auspicio chiaro: «La speranza è che rimanga Bastoni, un calciatore legato al club».

Non manca un riferimento alla stagione e ai derby persi contro il Milan: «Il calcio è un mistero agonistico. Questo dimostra che l’Inter è una squadra generosa che ha lasciato al Milan qualche piccola soddisfazione, seppur a distanza». E sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico: «È un’altra partita che ci fa sognare, l’Olimpico per noi ha vari significati, vogliamo cercare di avere un successo dove abbiamo sofferto molto».