L’Inter conquista lo scudetto: trionfo in campo e sui social. Le avversarie arrancano

L’Inter conquista l’attesissimo scudetto al termine della 35esima giornata di Serie A e fa faville anche sui social. I nerazzurri si confermano infatti al vertice della classifica MediaScore, la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social dei 20 club di Serie A, al termine del 35esimo turno del campionato.
I risultati delle inseguitrici tengono invece accesa la lotta per la qualificazione in Champions League. Napoli e Juventus ottengono solo un punto, mentre il Milan deve fare i conti con una sconfitta contro il Sassuolo, un risultato che delude i tifosi.
MediaScore giornata 35 – Come cambia la classifica social
Il primo posto dell’Inter nella classifica delle menzioni sui social non è mai stato così netto, con ben 102.300 menzioni e circa 70.000 menzioni in più rispetto al Milan, seconda classificata. La “Beneamata” è al centro dell’entusiasmo social dei tifosi, grazie alla conquista matematica del ventunesimo scudetto, alla prima stagione di Chivu sulla panchina nerazzurra.
Il Milan supera la Juventus grazie alle numerose menzioni legate alla pesante sconfitta contro il Sassuolo e alle critiche dei tifosi alle deludenti prestazioni in campionato. La Juve perde così una posizione, scendendo al terzo posto, dopo il poco entusiasmante pareggio contro il Verona. Se da una parte Spalletti ha risollevato una Juve in grande difficoltà, i tifosi sottolineano gli ostacoli riscontrati in numerosi match con le squadre minori.
Napoli e Roma rimangono invece saldamente ancorate al quarto e al quinto posto, con i giallorossi che sembrano definitivamente usciti dall’impasse societario con l’uscita di scena di Claudio Ranieri e Gasperini.
Il resto della classifica social, come ogni settimana, vede numerosi ribaltamenti e colpi di scena. A farsi notare dagli utenti è il Verona, grazie alla visibilità portata dalla partita contro la Juve. Anche il Parma guadagna posizioni grazie alla sfida contro l’Inter dell’ex Chivu, che ha regalato lo scudetto ai nerazzurri con due giornate d’anticipo.
Dopo il buon piazzamento di settimana scorsa, lo 0-0 rimediato dal Bologna contro il Cagliari non ha emozionato i tifosi, facendo perdere sei posizioni ai felsinei. Ancora più amaro il piazzamento settimanale del Genoa, che scivola all’ultimo posto in classifica, perdendo otto posizioni dopo la partita contro l’Atalanta, avara di emozioni e priva di gol.
MediaScore giornata 35- I temi del dibattito
Come ogni settimana, sono diversi i temi che accendono il dibattito online e fanno discutere gli utenti. In particolare:
- 21 volte Inter: l’Inter dell’ex Chivu agguanta i tre punti in casa contro il Parma, vincendo matematicamente il ventunesimo scudetto della storia. Il 2-0 ha dimostrato, ancora una volta, le qualità della squadra nerazzurra e confermato il periodo di forma di Marcus Thuram. La prestazione dei nerazzurri corona una stagione positiva, caratterizzata da solidità e concretezza nelle partite più importanti. I social e la stampa si riempiono dei messaggi di gioia dei tifosi nerazzurri, che adesso possono pensare alla finale di Coppa Italia in programma per il 13 maggio e ai prossimi acquisti sul mercato.
- Caduta Milan. Il Sassuolo ha la meglio sul Milan per 2-0, in difficoltà dopo l’espulsione di Tomori nel primo tempo. I neroverdi sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica e le lacune del Milan, che in questa stagione sono state numerose a detta dei tifosi. A fare discutere gli utenti online sono le delusioni subite in campo quest’anno, complici prestazioni non entusiasmanti di alcune delle stelle rossonere, in particolare Leao. La formula di Allegri non è riuscita a portare i risultati sperati, secondo molti utenti sui social. Adesso il percorso del Milan è in salita, con la qualificazione in Champions ancora in bilico.
- Scontro salvezza. Pisa e Lecce si sono sfidate in un match fondamentale per la salvezza, con entrambe le squadre che si giocano la permanenza in Serie A. Ad avere la meglio sono stati i giallorossi, che sono riusciti a imporsi per 2-1, nonostante secondo molti utenti la partita l’abbia fatta il Pisa. Se i toscani sono ormai condannati dalla matematica, per i tifosi del Lecce non è ancora finita: mancano ancora due giornate e il finale è ancora da scrivere.
MediaScore giornata 35 – Classifica media
Anche giornali e siti web hanno riportato il trionfo dell’Inter, portando i nerazzurri a primeggiare anche nella classifica stampa e web, con circa ventimila citazioni. Il vertice della classifica rimane dinamico, con il Napoli e il Milan che guadagnano entrambe due posizioni, ai danni di Juventus e Roma; la ritrovata calma in casa giallorossa lascia spazio alle vicende di campo, ma penalizza in classifica, riportando i capitolini al quinto posto.
A riempire le prime pagine c’è anche l’Udinese, che fa un balzo di dieci posizioni dopo la vittoria netta per 2-0 contro un Torino in difficoltà. La vittoria del Sassuolo contro il Milan in dieci uomini fa notizia, con i neroverdi che si avviano verso il termine del campionato con risultati molto positivi. Il Como sembra aver perso l’interesse suscitato a inizio stagione, piazzandosi all’undicesimo posto della classifica menzioni.
MediaScore giornata 35 – Analisi del Sentiment
L’Inter, molto menzionata sui social, non riesce a uscire dalla bufera legata alle inchieste sulle designazioni arbitrali, nonostante la vittoria dello scudetto. I commenti negativi prevalgono rispetto a quelli positivi, sospettando un possibile coinvolgimento attivo dei nerazzurri nelle vicende. Il Milan è preso di mira dai tifosi per le prestazioni in campo, dove gli utenti rossoneri lamentano una rosa non all’altezza e scelte tattiche rivedibili.
Anche i bianconeri della Juve subiscono critiche pesanti legate alla vicenda Rocchi, che compone una buona fetta del 15 per cento di commenti negativi totalizzati. Infine, il clima in casa Roma appare più disteso rispetto alle scorse settimane, dove commenti negativi e positivi sono bilanciati.