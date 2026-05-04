L’Inter conquista lo scudetto: trionfo in campo e sui social. Le avversarie arrancano

I risultati delle inseguitrici tengono invece accesa la lotta per la qualificazione in Champions League. Napoli e Juventus ottengono solo un punto, mentre il Milan deve fare i conti con una sconfitta contro il Sassuolo, un risultato che delude i tifosi.

L’Inter conquista l’attesissimo scudetto al termine della 35esima giornata di Serie A e fa faville anche sui social. I nerazzurri si confermano infatti al vertice della classifica MediaScore , la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social dei 20 club di Serie A, al termine del 35esimo turno del campionato.

MediaScore giornata 35 – Come cambia la classifica social

Il primo posto dell’Inter nella classifica delle menzioni sui social non è mai stato così netto, con ben 102.300 menzioni e circa 70.000 menzioni in più rispetto al Milan, seconda classificata. La “Beneamata” è al centro dell’entusiasmo social dei tifosi, grazie alla conquista matematica del ventunesimo scudetto, alla prima stagione di Chivu sulla panchina nerazzurra.

Il Milan supera la Juventus grazie alle numerose menzioni legate alla pesante sconfitta contro il Sassuolo e alle critiche dei tifosi alle deludenti prestazioni in campionato. La Juve perde così una posizione, scendendo al terzo posto, dopo il poco entusiasmante pareggio contro il Verona. Se da una parte Spalletti ha risollevato una Juve in grande difficoltà, i tifosi sottolineano gli ostacoli riscontrati in numerosi match con le squadre minori.

Napoli e Roma rimangono invece saldamente ancorate al quarto e al quinto posto, con i giallorossi che sembrano definitivamente usciti dall’impasse societario con l’uscita di scena di Claudio Ranieri e Gasperini.

Il resto della classifica social, come ogni settimana, vede numerosi ribaltamenti e colpi di scena. A farsi notare dagli utenti è il Verona, grazie alla visibilità portata dalla partita contro la Juve. Anche il Parma guadagna posizioni grazie alla sfida contro l’Inter dell’ex Chivu, che ha regalato lo scudetto ai nerazzurri con due giornate d’anticipo.

Dopo il buon piazzamento di settimana scorsa, lo 0-0 rimediato dal Bologna contro il Cagliari non ha emozionato i tifosi, facendo perdere sei posizioni ai felsinei. Ancora più amaro il piazzamento settimanale del Genoa, che scivola all’ultimo posto in classifica, perdendo otto posizioni dopo la partita contro l’Atalanta, avara di emozioni e priva di gol.