Caso passaporti in Eredivisie: il NAC perde contro la Federcalcio in Tribunale, salve 133 gare

Come riporta The Athletic, nel dettaglio il difensore Dean James non sarebbe stato idoneo a giocare per un problema legato alla cittadinanza olandese . Secondo il NAC, il calciatore – nato nei Paesi Bassi — avrebbe perso la cittadinanza dopo aver accettato nel marzo 2025 la convocazione con l’ Indonesia , rendendo necessario un permesso di lavoro per giocare in Olanda, nonostante fosse in possesso di passaporto. Permesso che chiaramente James non aveva.

Il calcio olandese può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il caso passaporti. Il Tribunale di Utrecht ha respinto il ricorso del NAC Breda , società olandese che milita nella Eredivisie , che chiedeva di invalidare una partita persa per 6-0 contro i Go Ahead Eagles, dal momento in cui gli avversari avevano schierato un giocatore che non avrebbe avuto i requisiti per scendere in campo.

La KNVB (la Federcalcio olandese), dal canto suo, ha però evidenziato che una decisione favorevole nei confronti del NAC avrebbe avuto conseguenze molto più ampie: almeno 11 giocatori in Eredivisie sarebbero rimasti coinvolti in casi simili di doppio passaporto, con un impatto potenziale su 133 partite stagionali. Per questo motivo, la federazione ha sostenuto che rigiocare una sola gara avrebbe creato un precedente ingestibile. Il tribunale di Utrecht ha dato ragione alla Federcalcio olandese, stabilendo che la partita non dovrà essere rigiocata. Nella sentenza si sottolinea che accogliere la richiesta del NAC non sarebbe «nell’interesse generale del calcio olandese», viste le complicazioni che deriverebbero per la conclusione del campionato.

Pur riconoscendo l’irregolarità della posizione del giocatore, la commissione competizioni della Federcalcio olandese aveva già respinto il ricorso del club, che aveva poi deciso di rivolgersi alla giustizia ordinaria. Il tribunale ha inoltre evidenziato che l’interesse del NAC a rigiocare la partita non prevale automaticamente su quello della Federazione a evitare possibili disordini nel calendario e a preservare la validità dell’intera stagione. Il NAC Breda ha dichiarato che analizzerà nel dettaglio la decisione insieme ai propri consulenti prima di intraprendere eventuali ulteriori iniziative.