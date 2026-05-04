Milan, Confalonieri su Cardinale: «Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene importa di vincere uno scudetto?»

Tra ricordi del passato e critiche al presente, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri è tornato a parlare del Milan. L’uomo di fiducia e storico collaboratore di Silvio Berlusconi è intervenuto a margine della presentazione del libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”, ripercorrendo i momenti più iconici della storia rossonera e soffermandosi sull’attualità del club.

A proposito della squadra attuale, Confalonieri ha parlato di Rafael Leao: «Macchè… Leao è un finto campione. Sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, tutte le partite. Questo quando gioca? Un campione è Modric, che anche a 40 anni gioca… Modric è un campione, ha preso il Pallone d’Oro nell’epoca di Messi e Ronaldo».