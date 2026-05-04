Milan, Confalonieri su Cardinale: «Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene importa di vincere uno scudetto?»

Tra ricordi del passato e critiche al presente, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri è tornato a parlare del Milan. L’uomo di fiducia e storico collaboratore di Silvio Berlusconi è intervenuto a margine della presentazione del libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni. Il Milan”, ripercorrendo i momenti più iconici della storia rossonera e soffermandosi sull’attualità del club.
A proposito della squadra attuale, Confalonieri ha parlato di Rafael Leao: «Macchè… Leao è un finto campione. Sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, tutte le partite. Questo quando gioca? Un campione è Modric, che anche a 40 anni gioca… Modric è un campione, ha preso il Pallone d’Oro nell’epoca di Messi e Ronaldo».
Critiche anche al modello societario attuale, con un messaggio indirizzato alla proprietà guidata da Gerry Cardinale: «Una banca che ha una squadra di calcio, cosa gliene frega di vincere uno scudetto? Questo è il punto. Se hai la fortuna, come ce l’ha l’Inter adesso (Marotta, ndr), di avere un grande presidente… Avessimo Galliani potremmo avere qualche chance».
Proprio su Adriano Galliani, figura storica dell’era Berlusconi, e sul suo mancato ritorno in rossonero Confalonieri si è limitato a un commento sintetico: «Non lo so, chiedeteglielo…». Infine, una risposta alla domanda se abbia mai conosciuto l’amministratore delegato Giorgio Furlani: «No. Ma non ci tengo neanche. Da milanista non ci tengo».