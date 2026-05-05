Inchiesta arbitri, anche esponenti della Lega Serie A convocati in Procura

La Procura di Milano chiama in causa la Serie A nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte «designazioni pilotate» e sui possibili «condizionamenti» nella gestione della sala VAR. Nei prossimi giorni, infatti, alcuni esponenti della Lega Calcio saranno ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti, in un filone investigativo che punta a fare luce anche sulle cosiddette «bussate» al vetro attribuite ai supervisori.
Al centro dell’indagine restano le figure dell’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e dell’ex responsabile VAR di Serie A e B Andrea Gervasoni, già citati nelle ricostruzioni investigative. Il pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare del fascicolo per concorso in frode sportiva, è pronto a sentire nuovi testimoni con l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi e riscontri utili.
Tra i nomi che potrebbero essere convocati figurano anche dirigenti della Lega Serie A: secondo quanto riportato da La Repubblica, tra questi potrebbe esserci Andrea Butti, head of competitions and operations. Nella lista dei convocati compare inoltre Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’Inter, indicato nell’ipotesi accusatoria come possibile punto di riferimento di un presunto «condizionamento» del club nelle designazioni arbitrali.
L’attività istruttoria prosegue dunque su più fronti, con l’obiettivo di chiarire il ruolo dei diversi soggetti coinvolti e verificare la consistenza delle accuse emerse finora.