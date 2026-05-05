Inchiesta arbitri, anche esponenti della Lega Serie A convocati in Procura

La Procura di Milano chiama in causa la Serie A nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte «designazioni pilotate» e sui possibili «condizionamenti» nella gestione della sala VAR. Nei prossimi giorni, infatti, alcuni esponenti della Lega Calcio saranno ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti, in un filone investigativo che punta a fare luce anche sulle cosiddette «bussate» al vetro attribuite ai supervisori.

Al centro dell’indagine restano le figure dell’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e dell’ex responsabile VAR di Serie A e B Andrea Gervasoni, già citati nelle ricostruzioni investigative. Il pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare del fascicolo per concorso in frode sportiva, è pronto a sentire nuovi testimoni con l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi e riscontri utili.