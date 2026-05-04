Inter, stella d’argento in caso di decima Coppa Italia? Cosa dice il regolamento

« Abbiamo meritato di arrivare in finale, vogliamo onorarla nel migliore dei modi. Sarebbe bellissimo per noi e soprattutto per Chivu se riuscissimo a vincere anche questa competizione e avere il diritto di avere questa stellina per le dieci Coppe Italia conquistate ». Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport per celebrare il 21° scudetto della storia dell’Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha messo nel mirino anche la Coppa Italia.

La stella d’oro per la conquista dei 10 scudetti

Ma cosa dicono i regolamenti a proposito di questa possibilità? L’usanza di celebrare con una stella sulla maglia la conquista di dieci titoli è legata allo scudetto e risale addirittura al 1958. Quell’anno, la Juventus conquistò il decimo scudetto della sua storia e a Umberto Agnelli – padre di Andrea e presidente del club bianconero fino al 1962 – venne in mente l’idea di celebrare questo traguardo sulla divisa da gioco.

Il 3 maggio di quell’anno, un comunicato della Federcalcio ratificò quella proposta: «Il Consiglio Federale, su proposta del presidente della Lega Nazionale, delibera l’istituzione di un particolare distintivo di cui possono e potranno fregiarsi le società che abbiano vinto 10 campionati di Divisione Nazionale Serie A».

Nei primi giorni del mese di luglio del 1958, il Direttivo della Lega precisò a sua volta: «Per la conquista di 10 campionati di Serie A viene istituito uno speciale distintivo costituito da una stella d’oro a cinque punte. È stato espresso al Consiglio Federale il parere che la Juventus, fregiatasi appunto di 10 scudetti, applichi sulle proprie maglie anche tale distintivo».

Insomma, la richiesta fu autorizzata dalla FIGC e la Juventus poté così apporre la stella sulla propria maglia. La storia si ripeté nuovamente negli anni successivi (i dieci scudetti dell’Inter nel 1966 e quelli del Milan nel 1979) e anche nel 1982: ventesimo titolo per i bianconeri e Federcalcio che accolse la richiesta della Juventus di cucirsi addosso una seconda stella.