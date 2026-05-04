La Liga chiude il suo canale OTT: addio a LaLiga+ dopo oltre 10 anni

Nel corso della sua attività decennale (la piattaforma fu lanciata nel 2015), LaLiga+ ha trasmesso numerose competizioni, tra cui la Primera Federación (la terza divisione spagnola), la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana , oltre a discipline come basket (LEB Oro), pallamano (Liga ASOBAL), volley , ginnastica ritmica , atletica , motori e altri sport meno esposti mediaticamente.

La piattaforma OTT della Liga, LaLiga+ , chiuderà ufficialmente le proprie trasmissioni il 30 giugno 2026, al termine della stagione calcistica. A comunicarlo è stato lo stesso massimo campionato spagnolo presieduto da Javier Tebas, che ha definito questo passaggio come «l’evoluzione naturale del progetto», dopo aver raggiunto gli obiettivi prefissati.

Ormai, come sottolineato dalla Liga, tutte queste competizioni hanno sviluppato canali propri e non necessitano più della visibilità garantita dalla piattaforma. Inoltre, il contesto audiovisivo è profondamente cambiato: il pubblico non si concentra più su un unico servizio, ma consuma contenuti in modo frammentato su diversi canali. Una situazione che ha portato alla scelta di chiudere fare calare il sipario sul servizio.

L’evoluzione della LaLiga+ è iniziata partendo da un modello gratuito arrivando a esserne oggi uno ibrido, con diversi pacchetti in abbonamento, tra cui un’offerta multisport e opzioni dedicate come quella per la Primera Federación. La scelta di cessare con le attività del canale arriva in una fase di grande solidità economica per il massimo campionato spagnolo, che grazie all’ultima vendita dei diritti audiovisivi prevede di superare 1 miliardo di euro a stagione nel ciclo compreso tra il 2027/28 e il 2031/32, La Liga ha comunque sottolineato che continuerà a sostenere lo sviluppo audiovisivo di queste discipline, ma con un ruolo diverso: non più come piattaforma diretta, bensì offrendo strumenti, competenze e opportunità di distribuzione.