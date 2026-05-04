Un risultato che tiene apertissimo il discorso qualificazione. I tedeschi proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre il PSG punta a difendere il vantaggio forte del proprio potenziale offensivo. Appuntamento per mercoledì 6 maggio in diretta esclusiva dalle 20.00, con calcio d’inizio alle 21.00. In diretta dall’ Allianz Arena ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Luca Toni.

La UEFA Champions League continua su Prime Video e si chiude sulla piattaforma con l’ultimo atto prima della finalissima di Bucarest. A scendere in campo per la gara di ritorno delle semifinali due delle grandissime favorito sin dall’inizio del torneo come Bayern Monaco e PSG che hanno regalato una sfida di andata ricca di gol con i parigini usciti vittoriosi per 5-4.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Presente anche Gianpaolo Calvarese che, lasciata eccezionalmente la VAR Room di Prime Video, seguirà la sfida direttamente dal campo.

Al termine del post-partita, ad animare l’highlights show dalle 23.30, in esclusiva su Prime Video ed eccezionalmente live dal bordocampo ci saranno Marco Cattaneo e Federico Balzaretti. Gli highlights di Bayern Monaco-PSG, compresa la semifinale del martedì sera, saranno disponibili on demand su Prime Video a partire dalle 23.00 di mercoledì 6.

Sul servizio sarà disponibile Prime Vision, il feed opzionale potenziato dall’Intelligenza artificiale che porta gli spettatori dentro la partita come mai prima d’ora. Il tutto grazie a grafiche di realtà aumentata e funzionalità come: una mappa tattica che mostra in tempo reale le posizioni di tutti i 22 giocatori, una Momentum Bar che indica l’inerzia del match, statistiche avanzate su velocità, probabilità di gol (xG) e prestazioni individuali, oltre a opzioni di passaggio previste tramite analisi dei movimenti e player tag per identificare facilmente chi è in possesso palla. Prime Vision permette ai tifosi di vivere la gara con lo sguardo di un vero staff tecnico.

Amazon partita Champons – Come abbonarsi e l’offerta Prime Student

Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.

Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.

Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)

Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.