Inchiesta arbitri, Nasca e Di Vuolo già interrogati nei mesi scorsi

Sono già stati interrogati nei mesi scorsi gli arbitri Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, tra gli indagati nell’inchiesta milanese sul sistema arbitrale, che ipotizza il reato di concorso in frode sportiva. I due assistenti della sala VAR sono coinvolti nell’indagine per la partita Inter-Verona del 6 gennaio 2024.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il pm Maurizio Ascione, titolare del fascicolo, quando l’indagine era ancora sotto traccia, ha convocato Nasca in qualità di VAR nella partita tra i nerazzurri e il club scaligero. Partita in cui era stata analizzata una decisione legata a una presunta gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, non sanzionata. In quella stessa occasione, nella sala VAR, era presente come AVAR (assistant video referee, ndr) anche Rodolfo Di Vuolo.