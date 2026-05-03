Serie A, ogni piazzamento conta: quanto vale la posizione in classifica

Ogni posizione in campionato conta: ecco la suddivisione dei ricavi da diritti tv tra i club in base al piazzamento finale nella classifica di Serie A.

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Nuovo codice autoregolamentazione Serie A
(Foto: Andrea Staccioli / Insidefoto)

Quanto vale una posizione in classifica in Serie A? Il campionato per la stagione 2025/26 entra nel suo rush finale: anche chi è formalmente senza obiettivo tuttavia si può giocare ancora qualcosa, in particolare in termini di ricavi dai diritti tv.

Il piazzamento finale in Serie A, non è importante solamente da un punto di vista del risultato sportivo, ma si intreccia anche con aspetti economici sempre più rilevanti per le società calcistiche. Concludere la stagione con più o meno punti – e di conseguenza in una determinata posizione in classifica – porta a incassare di più o di meno sulla base della distribuzione dei proventi da diritti televisivi.

La ripartizione dei diritti tv

Quanto vale classifica Serie A? La ripartizione dei proventi da diritti tv della Lega Serie A viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite come segue:

  • 50% in parti uguali tra tutti i club;
  • 28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);
  • 22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Quanto vale la posizione in classifica Serie A, i ricavi posizione per posizione

Tra questi criteri, la posizione finale in classifica incide direttamente quindi per quanto riguarda circa l’11% dei ricavi totali. Per la stagione 2025/26, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 100 milioni di euro. La differenza tra le varie posizioni è significativa: il primo posto garantirà un premio pari a 15,7 milioni di euro, seguito dal secondo con 13,2 milioni e dal terzo con 11,3 milioni. Il quarto classificato riceverà 9,4 milioni, il quinto 8,1 milioni, il sesto 6,9 milioni e il settimo 5,6 milioni. A scalare, l’ottavo posto frutterà 5 milioni, il nono 4,4 milioni e il decimo 3,8 milioni.

Proseguendo, l’undicesimo piazzamento varrà 3,1 milioni di euro, il dodicesimo 2,8 milioni, il tredicesimo 2,5 milioni e il quattordicesimo 2,2 milioni. Dal quindicesimo posto in giù i valori si abbassano ulteriormente: 1,9 milioni per il quindicesimo, 1,6 milioni per il sedicesimo, 1,3 milioni per il diciassettesimo. Infine, i tre posti più bassi in classifica riceveranno somme decisamente più contenute: 0,9 milioni per il diciottesimo, 0,6 milioni per il diciannovesimo e appena 0,3 milioni per il ventesimo.

Classifica Serie A, quanto vale ogni posizione

Quindi quanto vale classifica Serie A? Ecco la distribuzione dei ricavi posizione per posizione in classifica e quanto incasseranno dunque i club che hanno preso parte al torneo:

  1. 15,7 milioni di euro
  2. 13,2 milioni di euro
  3. 11,3 milioni di euro
  4. 9,4 milioni di euro
  5. 8,1 milioni di euro
  6. 6,9 milioni di euro
  7. 5,6 milioni di euro
  8. 5,0 milioni di euro
  9. 4,4 milioni di euro
  10. 3,8 milioni di euro
  11. 3,1 milioni di euro
  12. 2,8 milioni di euro
  13. 2,5 milioni di euro
  14. 2,2 milioni di euro
  15. 1,9 milioni di euro
  16. 1,6 milioni di euro
  17. 1,3 milioni di euro
  18. 0,9 milioni di euro
  19. 0,6 milioni di euro
  20. 0,3 milioni di euro

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