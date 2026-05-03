Quanto vale vincere il campionato? Il confronto nei ricavi tra Serie A, Liga e Premier League

La differenza tra le varie posizioni è significativa: il primo posto garantirà un premio pari a 15,7 milioni di euro (il 15,6% del totale), seguito dal secondo con 13,2 milioni (13,1%) e dal terzo con 11,3 milioni (11,2%), per arrivare fino all’ultimo in classifica che incassa circa 314mila euro , pari allo 0,3% del totale. Vincere il campionato, quindi, vale 15,7 milioni , circa 2,5 milioni in più del secondo posto. Il grosso dell’incasso è legato alle prime posizioni: le prime cinque squadre in classifica incassano infatti il 57% dell’intera cifra legata alla classifica.

Quanto vale vincere la Liga

In Spagna la posizione finale in classifica incide direttamente per quanto riguarda circa l’8,75% dei ricavi totali: in particolare, infatti, i risultati pesano per il 25% del totale distribuito, ma riferito alle ultime cinque stagioni con peso a scalare (il 35% per l’ultima, il 20% per la penultima e le altre tre per il 15%). Considerando i dati del campionato 2024/25, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica nell’ultima stagione è stimato in circa 113 milioni di euro.

La distribuzione avviene in maniera più diretta rispetto alla Serie A: la prima infatti incassa il 17% (pari a circa 19,2 milioni di euro) del totale per l’ultima stagione, mentre la seconda arriva al 15% (16,9 milioni) e la terza al 13% (14,7 milioni) e l’ultima allo 0,25% (280mila euro circa). In sostanza, il primo posto garantisce 19,2 milioni di euro, quindi circa 2,3 milioni in più del secondo posto. E, in totale, le prime cinque della classifica incassano addirittura il 65% della cifra complessiva per la posizione.

Quanto vale vincere la Premier League

Cifre nettamente diverse per il campionato inglese. In Premier League, infatti, la parte di diritti tv distribuita in base al piazzamento in classifica vale il 20%, pari però a 644 milioni di euro (rispetto a un totale di circa 3,3 miliardi di euro), poco più del triplo di quanto incassano i club di Serie A e Liga per questa voce.

Una cifra decisamente maggiore che viene distribuita in maniera più equilibrata tra i club. La prima in classifica incassa circa il 9,5% del totale, pari a 61,5 milioni di euro, mentre a scalare la seconda riceve il 9,05% (58,4 milioni) e la terza l’8,57% (55,2 milioni), con l’ultima che incassa l0 0,5% (3 milioni). La differenza tra primo e secondo posto non è tuttavia enorme: vincere vale 61,5 milioni di euro, circa 3,1 milioni in più rispetto alla seconda piazza. Un equilibrio che si rispecchia anche nella fetta riservata alle big, che in Premier League è corposa ma pari al 47%.